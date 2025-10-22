Рейтинг@Mail.ru
Рябков прокомментировал предложение Путина по ДСНВ - РИА Новости, 22.10.2025
17:14 22.10.2025 (обновлено: 17:29 22.10.2025)
Рябков прокомментировал предложение Путина по ДСНВ
Рябков прокомментировал предложение Путина по ДСНВ
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
сергей рябков
владимир путин
дональд трамп
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), сергей рябков, владимир путин, дональд трамп, фонд президентских грантов
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Сергей Рябков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Фонд президентских грантов
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Нежелательной альтернативой российскому предложению в адрес США еще год после истечения действия Договора о СНВ придерживаться количественных ограничений на стратегические вооружения станет тотальный вакуум в этой сфере и дальнейшее нарастание ядерной опасности, но Россия и в таких условиях сможет обеспечить свою безопасность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
"Данный шаг направлен на предотвращение гонки стратегических вооружений, поддержание в указанной сфере приемлемого уровня предсказуемости и сдержанности, а также на содействие целям ДНЯО. Но жизнеспособность российской инициативы будет обеспечена только в случае проявления взаимности с американской стороны, которая не должна предпринимать шагов, подрывающих существующее соотношение потенциалов сдерживания. И вообще мы, как надеемся, должны убедиться в устойчивости отказа Вашингтона от крайне враждебного антироссийского курса предыдущей администрации США, а также в его готовности работать над устранением первопричин нынешнего кризиса в отношениях РФ-Запад и фундаментальных противоречий в области безопасности", - сказал Рябков на заседании на тему "Основы политики Российской Федерации в области ядерного нераспространения".
По словам Рябкова, "нежелательной альтернативой" предложенному Россией шагу стало бы "возникновение тотального вакуума в части ограничений на ядерные потенциалы, усиление напряженности и дальнейшие нарастание ядерной опасности".
"Но мы с такой альтернативой, если она возникнет, безусловно, справимся. И наша безопасность в любом случае будет гарантированна", - добавил Рябков.
Заседание об основах политики РФ в области ядерного нераспространения состоялось в рамках цикла вебинаров "История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере", организованного Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов.
В Кремле прокомментировали позицию США по ДСНВ
