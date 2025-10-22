https://ria.ru/20251022/ryabkov-2049805305.html
Рябков заявил, что видит попытки помешать договоренностям России и США
Рябков заявил, что видит попытки помешать договоренностям России и США - РИА Новости, 22.10.2025
Рябков заявил, что видит попытки помешать договоренностям России и США
Москва видит попытки уменьшить шансы на достижение договорённостей между РФ и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T12:21:00+03:00
2025-10-22T12:21:00+03:00
2025-10-22T12:21:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей рябков
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047068314_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c0ac58a5b04c3001dd076b0b6a82b18.jpg
https://ria.ru/20251022/tramp-2049766707.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047068314_256:0:2985:2047_1920x0_80_0_0_368e446847be94e180b7618e73810944.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей рябков, москва
В мире, Россия, США, Сергей Рябков, Москва
Рябков заявил, что видит попытки помешать договоренностям России и США
Рябков заявил, что видит попытки помешать достижению договоренностей РФ и США
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Москва видит попытки уменьшить шансы на достижение договорённостей между РФ и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Разумеется, есть попытки представить ситуацию как изменившуюся по сравнению с каким-то периодом: недели, две, три назад. Я отношу это к целенаправленному стремлению противников выхода на договорённости уменьшить шансы их достижения", - сказал Рябков
журналистам.
По словам Рябкова, "человек, который внутренне настроен пессимистично, он всегда говорит, что стакан наполовину пуст, а те, кто находит смысл, говорит, что стакан наполовину полон".
"Мы говорим, что подготовка к саммиту продолжается. Она может иметь различные формы. Если отрицать то, что контакты официальных представителей РФ
и США
в рамках тех установок, которые заданы президентом, это подготовка к саммиту, если это отрицать, то тогда могут быть любые выводы. Мы считаем, что нужно сосредоточиться на содержательной стороне и именно ей заниматься. Чем мы и заняты в свете поручений, которые мы имеем", - пояснил замминистра.