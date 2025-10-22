Рейтинг@Mail.ru
Рябков заявил, что видит попытки помешать договоренностям России и США
12:21 22.10.2025
Рябков заявил, что видит попытки помешать договоренностям России и США
Москва видит попытки уменьшить шансы на достижение договорённостей между РФ и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T12:21:00+03:00
2025-10-22T12:21:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей рябков
москва
в мире, россия, сша, сергей рябков, москва
В мире, Россия, США, Сергей Рябков, Москва
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Москва видит попытки уменьшить шансы на достижение договорённостей между РФ и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Разумеется, есть попытки представить ситуацию как изменившуюся по сравнению с каким-то периодом: недели, две, три назад. Я отношу это к целенаправленному стремлению противников выхода на договорённости уменьшить шансы их достижения", - сказал Рябков журналистам.
По словам Рябкова, "человек, который внутренне настроен пессимистично, он всегда говорит, что стакан наполовину пуст, а те, кто находит смысл, говорит, что стакан наполовину полон".
"Мы говорим, что подготовка к саммиту продолжается. Она может иметь различные формы. Если отрицать то, что контакты официальных представителей РФ и США в рамках тех установок, которые заданы президентом, это подготовка к саммиту, если это отрицать, то тогда могут быть любые выводы. Мы считаем, что нужно сосредоточиться на содержательной стороне и именно ей заниматься. Чем мы и заняты в свете поручений, которые мы имеем", - пояснил замминистра.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
В США раскрыли, какое решение Трамп принял на встрече с Зеленским
