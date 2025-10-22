https://ria.ru/20251022/ryabkov-2049798638.html
Значительных препятствий для встречи Путина и Трампа нет, заявил Рябков
2025-10-22T11:58:00+03:00
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия не видит значительных препятствий для встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но процесс не простой, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не вижу значимых препятствий. Вопрос в том, чтобы параметры, определенные президентами в Анкоридже, те рамки наполнились конкретикой. Это трудный процесс, надо признать. Но для того и существуют дипломаты, чтобы этим заниматься", - сказал Рябков журналистам.
Накануне президент США Дональд Трамп, говоря о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что пока не было принято решение, так как ему не хотелось бы терять время впустую. Он добавил, что в течение двух дней сообщит о следующих шагах своей администрации касательно возможной встречи с президентом России.
На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.