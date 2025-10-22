Рябков оценил шансы на диалог России и США по ядерному нераспространению

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не видит сейчас реальной возможности для профессионального диалога Москвы и Вашингтона по вопросам ядерного нераспространения.
"Для нас это знак, насколько малы шансы на какое-либо двустороннее сотрудничество с США по вопросам нераспространения в данный момент. В целом, я бы сказал, что вопросы контроля над вооружениями и нераспространения стали настолько зависимы от развития и динамики ситуации по другим вопросам, по большей части, по теме Украины, что я не вижу, честно говоря, никакой реальной возможности для того, чтобы Вашингтон и Москва начали профессиональный, реалистичный, нацеленный на достижение результата диалог по каким-либо вопросам, относящимся к нераспространению", - заявил Рябков на заседании на тему "Основы политики Российской Федерации в области ядерного нераспространения".
Заседание состоялось в рамках цикла вебинаров "История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере", организованного Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов.