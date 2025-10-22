Источник назвал возможную причину взрыва в челябинском Копейске

ЧЕЛЯБИНСК, 22 окт - РИА Новости. Нарушение технологического процесса могло стать причиной взрыва на предприятии в челябинском Копейске, где, предварительно, погибли четыре человека, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Также источник пояснил, что в момент взрыва в цехе на смене работали более 20 человек.