https://ria.ru/20251022/rossiya-2049951648.html
Источник назвал возможную причину взрыва в челябинском Копейске
Источник назвал возможную причину взрыва в челябинском Копейске - РИА Новости, 23.10.2025
Источник назвал возможную причину взрыва в челябинском Копейске
Нарушение технологического процесса могло стать причиной взрыва на предприятии в челябинском Копейске, где, предварительно, погибли четыре человека, сообщил РИА РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-22T23:32:00+03:00
2025-10-22T23:32:00+03:00
2025-10-23T09:22:00+03:00
происшествия
копейск
россия
алексей текслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на предприятии в копейске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049991254_0:0:530:298_1920x0_80_0_0_d74e5d35cb6b19c38f6e0271f6ce03e5.jpg
https://ria.ru/20251018/vzryv-2049050338.html
копейск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049991254_0:0:576:431_1920x0_80_0_0_33d515cac97ee720166e6f74228bc6d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, копейск, россия, алексей текслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на предприятии в копейске
Происшествия, Копейск, Россия, Алексей Текслер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на предприятии в Копейске
Источник назвал возможную причину взрыва в челябинском Копейске
Причиной взрыва в Копейске могло стать нарушение технологического процесса