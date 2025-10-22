Рейтинг@Mail.ru
Источник назвал возможную причину взрыва в челябинском Копейске - РИА Новости, 23.10.2025
23:32 22.10.2025 (обновлено: 09:22 23.10.2025)
https://ria.ru/20251022/rossiya-2049951648.html
Источник назвал возможную причину взрыва в челябинском Копейске
Источник назвал возможную причину взрыва в челябинском Копейске - РИА Новости, 23.10.2025
Источник назвал возможную причину взрыва в челябинском Копейске
Нарушение технологического процесса могло стать причиной взрыва на предприятии в челябинском Копейске, где, предварительно, погибли четыре человека, сообщил РИА РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-22T23:32:00+03:00
2025-10-23T09:22:00+03:00
происшествия
копейск
россия
алексей текслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на предприятии в копейске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049991254_0:0:530:298_1920x0_80_0_0_d74e5d35cb6b19c38f6e0271f6ce03e5.jpg
https://ria.ru/20251018/vzryv-2049050338.html
копейск
россия
происшествия, копейск, россия, алексей текслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на предприятии в копейске
Происшествия, Копейск, Россия, Алексей Текслер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на предприятии в Копейске
Источник назвал возможную причину взрыва в челябинском Копейске

Причиной взрыва в Копейске могло стать нарушение технологического процесса

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияВзрыв на предприятии в челябинском Копейске
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске
ЧЕЛЯБИНСК, 22 окт - РИА Новости. Нарушение технологического процесса могло стать причиной взрыва на предприятии в челябинском Копейске, где, предварительно, погибли четыре человека, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Глава региона Алексей Текслер сообщил о взрыве на одном из предприятий города Копейска, угрозы жителям и гражданским объектам нет. Позже он добавил, что погибли 4 человека. В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается.
"Причина, предварительно, нарушение технологического процесса", - сказал он.
Также источник пояснил, что в момент взрыва в цехе на смене работали более 20 человек.
В пресс-центре ГУМЧС России по региону добавили, что на месте происшествия работают силы и средства МЧС России по повышенному номеру сложности пожара.
Взрыв на заводе в башкирском Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Глава Башкирии рассказал о причине ЧП на заводе "Авангард" в Стерлитамаке
18 октября, 09:24
 
ПроисшествияКопейскРоссияАлексей ТекслерМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв на предприятии в Копейске
 
 
