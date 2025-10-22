Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР перезахоронили останки 23 погибших в 2022 году мирных жителей - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:01 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/rossiya-2049948292.html
В ЛНР перезахоронили останки 23 погибших в 2022 году мирных жителей
В ЛНР перезахоронили останки 23 погибших в 2022 году мирных жителей - РИА Новости, 22.10.2025
В ЛНР перезахоронили останки 23 погибших в 2022 году мирных жителей
Перезахоронение останков 23 мирных жителей, погибших в 2022 году в результате артобстрелов со стороны ВСУ, которые ранее были извлечены из массового... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T23:01:00+03:00
2025-10-22T23:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
северодонецк
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795909366_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_146e1e3a0603fb0dc974a6748669c257.jpg
https://ria.ru/20251022/vsu-2049947764.html
луганская народная республика
северодонецк
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795909366_395:0:2000:1204_1920x0_80_0_0_234ce2ce4855adc4e44a5302f6751f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, северодонецк, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Северодонецк, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В ЛНР перезахоронили останки 23 погибших в 2022 году мирных жителей

В ЛНР перезахоронили останки 23 погибших при обстрелах ВСУ в 2022 году

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкГород Северодонецк
Город Северодонецк - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Город Северодонецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНОВО (ЛНР), 22 окт - РИА Новости. Перезахоронение останков 23 мирных жителей, погибших в 2022 году в результате артобстрелов со стороны ВСУ, которые ранее были извлечены из массового захоронения, прошло в ЛНР, рассказал РИА Новости руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека региона Даниил Стяжкин.
Летом 2024 года команда межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти начала работы по извлечению тел из одного из самых крупных массовых захоронений мирных жителей, погибших в 2022 году в результате боевых действий на территории Северодонецка. Офицеры СК России с сотрудниками судебно-экспертного центра также вели работы на месте массового захоронения мирных жителей. Работы ведутся при содействии Военной комендатуры ЛНР. Дело расследуется Главным следственным управлением СК России.
"Мы находимся в поселке Вороново, агломерация города Северодонецк, сегодня здесь прошло захоронение 23 жертв украинской агрессии. Это гражданские люди, которые были извлечены из массового захоронения в поселке Лесная Дача города Северодонецк", - сообщил Стяжкин.
Он уточнил, что люди, останки которых были перезахоронены, погибли в 2022 году в результате обстрелов со стороны ВСУ. По словам собеседника агентства, большая часть из обнаруженных тел не опознана, на данный момент ведутся судебно-медицинские исследования, результаты которых, возможно, позволят установить личности погибших.
"Очень много этих людей - это пожилые люди, которые не смогли покинуть свои жилища, оставались у себя дома и их буквально застал врасплох огонь противника", - сказал Стяжкин.
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Подполье сообщило об ударе по боевикам ВСУ, готовившим атаку через Днепр
Вчера, 22:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала