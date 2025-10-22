В ЛНР перезахоронили останки 23 погибших в 2022 году мирных жителей

ВОРОНОВО (ЛНР), 22 окт - РИА Новости. Перезахоронение останков 23 мирных жителей, погибших в 2022 году в результате артобстрелов со стороны ВСУ, которые ранее были извлечены из массового захоронения, прошло в ЛНР, рассказал РИА Новости руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека региона Даниил Стяжкин.

Летом 2024 года команда межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти начала работы по извлечению тел из одного из самых крупных массовых захоронений мирных жителей, погибших в 2022 году в результате боевых действий на территории Северодонецка . Офицеры СК России с сотрудниками судебно-экспертного центра также вели работы на месте массового захоронения мирных жителей. Работы ведутся при содействии Военной комендатуры ЛНР . Дело расследуется Главным следственным управлением СК России.

"Мы находимся в поселке Вороново, агломерация города Северодонецк, сегодня здесь прошло захоронение 23 жертв украинской агрессии. Это гражданские люди, которые были извлечены из массового захоронения в поселке Лесная Дача города Северодонецк", - сообщил Стяжкин.

Он уточнил, что люди, останки которых были перезахоронены, погибли в 2022 году в результате обстрелов со стороны ВСУ . По словам собеседника агентства, большая часть из обнаруженных тел не опознана, на данный момент ведутся судебно-медицинские исследования, результаты которых, возможно, позволят установить личности погибших.