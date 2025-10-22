Турпоток увеличился почти в два с половиной раза в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Туризм активно развивается в Новгородской области, турпоток за последние несколько лет увеличился почти в 2,5 раза, рассказал губернатор Александр Дронов.

Он также отметил, что в сентябре в Великом Новгороде прошёл уже третий финал Чемпионата высоких технологий. Количество участников за три года выросло в 5,5 раз: с 2,7 тысячи до 15 тысяч человек. Он поблагодарил Чернышенко и Правительство РФ за поддержку региона.