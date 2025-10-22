https://ria.ru/20251022/rossiya-2049946617.html
Турпоток увеличился почти в два с половиной раза в Новгородской области
Турпоток увеличился почти в два с половиной раза в Новгородской области - РИА Новости, 22.10.2025
Турпоток увеличился почти в два с половиной раза в Новгородской области
Туризм активно развивается в Новгородской области, турпоток за последние несколько лет увеличился почти в 2,5 раза, рассказал губернатор Александр Дронов.
Турпоток увеличился почти в два с половиной раза в Новгородской области
Дронов: турпоток увеличился почти в два с половиной раза в Новгородской области
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Туризм активно развивается в Новгородской области, турпоток за последние несколько лет увеличился почти в 2,5 раза, рассказал губернатор Александр Дронов.
Губернатор уточнил, что встретился в среду с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко
, чтобы обсудить вопросы развития науки, образования, молодежной политики, спорта и туризма в регионе.
"В регионе активно развивается туризм. В 2,4 раза увеличился турпоток за последние несколько лет. Средства размещения одномоментно могут принять более 12 тысяч гостей", - сообщил Дронов
в своём Telegram-канале.
Он также рассказал, что Новгородская область
входит в топ-25 лучших регионов России по качеству образования, топ-3 региона России по итогам реализации нацпроекта "Образование". Кроме того, занимает второе место по синхронизации системы среднего профессионального образования с потребностями экономики региона. По нацпроекту "Молодёжь и дети" в Великом Новгороде
идет строительство современного университетского кампуса. В 2025 году свои двери открыла новая и самая большая школа на 1501 место в Великом Новгороде. До конца 2025 завершится ремонт двух детских садов в Старорусском и Новгородском округах.
"Также продолжаем строительство школы для талантливых детей на 600 мест в Валдае
. До конца года в Боровичах
завершится капремонт молодежного центра имени В.Н. Огонькова. Продолжается строительство Центра гимнастики на улице Псковская и ФОКа с универсальным игровым залом на улице Большая Московская в Великом Новгороде", - добавил глава региона.
Он также отметил, что в сентябре в Великом Новгороде прошёл уже третий финал Чемпионата высоких технологий. Количество участников за три года выросло в 5,5 раз: с 2,7 тысячи до 15 тысяч человек. Он поблагодарил Чернышенко и Правительство РФ за поддержку региона.