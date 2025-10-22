Рейтинг@Mail.ru
В Псковской области задержали двух криминальных авторитета - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:33 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/rossiya-2049940075.html
В Псковской области задержали двух криминальных авторитета
В Псковской области задержали двух криминальных авторитета - РИА Новости, 22.10.2025
В Псковской области задержали двух криминальных авторитета
Два криминальных авторитета, подозревающиеся в том числе в участии в деятельности экстремисткой организации, задержаны в Псковской области, сообщает... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T21:33:00+03:00
2025-10-22T21:33:00+03:00
происшествия
россия
псковская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50125/55/501255596_0:394:750:816_1920x0_80_0_0_d0edc2a525f8134beaa4113cbcd2baed.jpg
https://ria.ru/20251010/sng-2047510405.html
россия
псковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50125/55/501255596_0:324:750:887_1920x0_80_0_0_177866eb6dcd0d0b91e32bff51803aa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, псковская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Псковская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Псковской области задержали двух криминальных авторитета

В Псковской области задержали 2 криминальных авторитетов по делу об экстремизме

© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФ
Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Два криминальных авторитета, подозревающиеся в том числе в участии в деятельности экстремисткой организации, задержаны в Псковской области, сообщает пресс-служба СУСК России по региону.
"Следственными органами СУ СК России по Псковской области задержаны два криминальных авторитета, один из которых подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и организации и участии в деятельности экстремисткой организации (ч. 1, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Второй фигурант подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной экстремистской)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, ранее неоднократно судимый и отбывавший наказания в местах лишения свободы мужчина, будучи приверженцем криминальной идеологии, организовал незаконную деятельность экстремистского и запрещенного в Российской Федерации движения и привлек к деятельности организованной им ячейки своего знакомого, с которым впоследствии в период с августа 2020 года и до настоящего времени поддерживал функционирование преступного движения, а именно пропагандировал в обществе криминальные традиции и идеи, следил за соблюдением принятых в преступной среде правил поведения и организовывали пополнение материальной базы, накапливаемой в интересах уголовно-преступной среды ("общака").
"В настоящее время оба фигуранта задержаны в процессуальном порядке, в местах их проживания проведены обыски, следователями допрашиваются свидетели, располагающие значимой информацией", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, в ходе обыска в дачном доме одного из подозреваемых, в подвальном помещении, обнаружена многочисленная посадка растений, визуально схожих с коноплей.
Президент РФ Владимир Путин участвует в заседании совета глав государств СНГ в расширенном составе в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Страны СНГ будут совместно бороться с терроризмом и экстремизмом
10 октября, 13:47
 
ПроисшествияРоссияПсковская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала