В Псковской области задержали двух криминальных авторитета

По версии следствия, ранее неоднократно судимый и отбывавший наказания в местах лишения свободы мужчина, будучи приверженцем криминальной идеологии, организовал незаконную деятельность экстремистского и запрещенного в Российской Федерации движения и привлек к деятельности организованной им ячейки своего знакомого, с которым впоследствии в период с августа 2020 года и до настоящего времени поддерживал функционирование преступного движения, а именно пропагандировал в обществе криминальные традиции и идеи, следил за соблюдением принятых в преступной среде правил поведения и организовывали пополнение материальной базы, накапливаемой в интересах уголовно-преступной среды ("общака").