В Псковской области задержали двух криминальных авторитета

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Два криминальных авторитета, подозревающиеся в том числе в участии в деятельности экстремисткой организации, задержаны в Псковской области, сообщает пресс-служба СУСК России по региону.
"Следственными органами СУ СК России по Псковской области задержаны два криминальных авторитета, один из которых подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и организации и участии в деятельности экстремисткой организации (ч. 1, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Второй фигурант подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной экстремистской)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, ранее неоднократно судимый и отбывавший наказания в местах лишения свободы мужчина, будучи приверженцем криминальной идеологии, организовал незаконную деятельность экстремистского и запрещенного в Российской Федерации движения и привлек к деятельности организованной им ячейки своего знакомого, с которым впоследствии в период с августа 2020 года и до настоящего времени поддерживал функционирование преступного движения, а именно пропагандировал в обществе криминальные традиции и идеи, следил за соблюдением принятых в преступной среде правил поведения и организовывали пополнение материальной базы, накапливаемой в интересах уголовно-преступной среды ("общака").
"В настоящее время оба фигуранта задержаны в процессуальном порядке, в местах их проживания проведены обыски, следователями допрашиваются свидетели, располагающие значимой информацией", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, в ходе обыска в дачном доме одного из подозреваемых, в подвальном помещении, обнаружена многочисленная посадка растений, визуально схожих с коноплей.
