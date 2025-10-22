https://ria.ru/20251022/rossiya-2049928814.html
Силуанов отказался от Нобелевских премий, заявил Володин
Силуанов отказался от Нобелевских премий, заявил Володин - РИА Новости, 22.10.2025
Силуанов отказался от Нобелевских премий, заявил Володин
Министр финансов России Антон Силуанов отказался от Нобелевский премий, ему достаточно поддержки парламента, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 22.10.2025
россия
