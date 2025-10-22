Рейтинг@Mail.ru
Силуанов отказался от Нобелевских премий, заявил Володин - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/rossiya-2049928814.html
Силуанов отказался от Нобелевских премий, заявил Володин
Силуанов отказался от Нобелевских премий, заявил Володин - РИА Новости, 22.10.2025
Силуанов отказался от Нобелевских премий, заявил Володин
Министр финансов России Антон Силуанов отказался от Нобелевский премий, ему достаточно поддержки парламента, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T19:56:00+03:00
2025-10-22T19:56:00+03:00
россия
антон силуанов
вячеслав володин
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042667365_0:0:2546:1432_1920x0_80_0_0_03dec77b894c6df736b89aa4acfda433.jpg
https://ria.ru/20251022/rossiya-2049916037.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042667365_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7986757c3041b67c0149fb206ace312e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, антон силуанов, вячеслав володин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Антон Силуанов, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов отказался от Нобелевских премий, заявил Володин

Володин: Силуанов отказался от Нобелевских премий

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов отказался от Нобелевский премий, ему достаточно поддержки парламента, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Раньше, вспомните, все рукоплескали, как только в каком-то зарубежном рейтинге появятся. А еще лучше спать не будут, ждут, когда Нобелевскую премию дадут. Вот у нас Силуанов. Он отказался от Нобелевских премий. Отказался от этих всех лучших, самых лучших. Ему этого не надо. Ему достаточно поддержки парламента", - сказал председатель Госдумы в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что Минфину важна поддержка депутатов, избранных от народа, а не "премия от Сороса".
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Володин поинтересовался, входят ли устрицы в рацион депутатов Госдумы
Вчера, 18:47
 
РоссияАнтон СилуановВячеслав ВолодинГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала