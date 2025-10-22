https://ria.ru/20251022/rossiya-2049927847.html
В Красногорске водитель автобуса пытался залезть девочке под куртку
Красногорская полиция проверяет информацию из видео, на котором водитель рейсового автобуса пытается залезть под куртку девочки, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T19:49:00+03:00
красногорск
