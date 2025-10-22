Рейтинг@Mail.ru
В Красногорске водитель автобуса пытался залезть девочке под куртку - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/rossiya-2049927847.html
В Красногорске водитель автобуса пытался залезть девочке под куртку
В Красногорске водитель автобуса пытался залезть девочке под куртку - РИА Новости, 22.10.2025
В Красногорске водитель автобуса пытался залезть девочке под куртку
Красногорская полиция проверяет информацию из видео, на котором водитель рейсового автобуса пытается залезть под куртку девочки, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T19:49:00+03:00
2025-10-22T19:49:00+03:00
происшествия
красногорск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049926953_0:72:403:299_1920x0_80_0_0_b4a1aab4e3daee38df531da8c01161c4.jpg
https://ria.ru/20250915/zhenschina-2042020166.html
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049926953_0:35:403:337_1920x0_80_0_0_8a0cfe41ccb97e30f315913e0d747c8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красногорск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Красногорск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Красногорске водитель автобуса пытался залезть девочке под куртку

В Красногорске водитель рейсового автобуса пытался залезть девочке под куртку

© Кадр видео из соцсетейКадр видео, на котором водитель рейсового автобуса пытается залезть под куртку девочки в Красногорске
Кадр видео, на котором водитель рейсового автобуса пытается залезть под куртку девочки в Красногорске - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео, на котором водитель рейсового автобуса пытается залезть под куртку девочки в Красногорске
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Красногорская полиция проверяет информацию из видео, на котором водитель рейсового автобуса пытается залезть под куртку девочки, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"Сотрудники подмосковной полиции в городском округе Красногорск проводят проверку по видео, выявленному в сети интернет. В ходе мониторинга сети интернет полицейскими выявлена видеопубликация, на которой запечатлено, как водитель рейсового автобуса пытался залезть под куртку несовершеннолетней девочки", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в настоящее время в полицию сообщений и заявлений по данному факту не поступало.
Сотрудники полиции устанавливают участников инцидента, а также выясняют все обстоятельства произошедшего.
Кадр из вирусного видео Мама, вызывай такси - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Полиция нашла женщину, пинавшую автобус в ролике "Мама, вызывай такси"
15 сентября, 13:33
 
ПроисшествияКрасногорскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала