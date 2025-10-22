Рейтинг@Mail.ru
Умерла второй режиссер фильма "Москва слезам не верит"
19:43 22.10.2025 (обновлено: 22:00 22.10.2025)
Умерла второй режиссер фильма "Москва слезам не верит"
Второй режиссер фильмов "Принцесса цирка", "Москва слезам не верит" и "Старики-разбойники" Наталья Овчинникова умерла в возрасте 75 лет
россия
россия, эльдар рязанов, ролан быков, владимир меньшов, вгик, мосфильм, происшествия
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Второй режиссер фильмов "Принцесса цирка", "Москва слезам не верит" и "Старики-разбойники" Наталья Овчинникова умерла в возрасте 75 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
"На 76-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Натальи Михайловны Овчинниковой (26.08.1950 - 19.10.2025)", - говорится в сообщении в Telegram-канале Союза.
В организации напомнили, что Овчинникова в 1984 году окончила киноведческий факультет ВГИК. С 1970 года работала на "Мосфильме", сначала в качестве помощника, затем ассистента кинорежиссера. С 2004 года она занимала должность второго режиссера.
Овчинникова работала над известными советскими фильмами в выдающимися режиссерами: "Хождение по мукам" с Василием Ордынским, "Старики - разбойники" с Эльдаром Рязановым, "Чучело" с Роланом Быковым, "Мертвые души" Михаилом Швейцером, "Москва слезам не верит" с Владимиром Меньшовым, "Принцесса цирка" со Светланой Дружининой, "Европейская история" с Игорем Гостевым, "Побег на край света" с Александром Майоровым, "Бронзовый Христос" с Александром Аравиным, "Юкка" с Михаилом Туманишвили.
Союз кинематографистов России выразил соболезнования родным и близким Овчинниковой.
 
КультураРоссияЭльдар РязановРолан БыковВладимир МеньшовВГИКМосфильмПроисшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
