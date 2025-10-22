Умерла второй режиссер фильма "Москва слезам не верит"

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Второй режиссер фильмов "Принцесса цирка", "Москва слезам не верит" и "Старики-разбойники" Наталья Овчинникова умерла в возрасте 75 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
"На 76-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Натальи Михайловны Овчинниковой (26.08.1950 - 19.10.2025)", - говорится в сообщении в Telegram-канале Союза.
Овчинникова работала над известными советскими фильмами в выдающимися режиссерами: "Хождение по мукам" с Василием Ордынским, "Старики - разбойники" с Эльдаром Рязановым, "Чучело" с Роланом Быковым, "Мертвые души" Михаилом Швейцером, "Москва слезам не верит" с Владимиром Меньшовым, "Принцесса цирка" со Светланой Дружининой, "Европейская история" с Игорем Гостевым, "Побег на край света" с Александром Майоровым, "Бронзовый Христос" с Александром Аравиным, "Юкка" с Михаилом Туманишвили.
Союз кинематографистов России выразил соболезнования родным и близким Овчинниковой.