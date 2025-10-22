Рейтинг@Mail.ru
Рябков прокомментировал призывы к ускоренному ядерному разоружению - РИА Новости, 22.10.2025
17:12 22.10.2025
Рябков прокомментировал призывы к ускоренному ядерному разоружению
Рябков прокомментировал призывы к ускоренному ядерному разоружению - РИА Новости, 22.10.2025
Рябков прокомментировал призывы к ускоренному ядерному разоружению
Призывы к ускоренному ядерному разоружению без учета военно-политической обстановки и интересов безопасности ядерных стран совершенно нереалистичны, заявил... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T17:12:00+03:00
2025-10-22T17:12:00+03:00
в мире
россия
сергей рябков
фонд президентских грантов
в мире, россия, сергей рябков, фонд президентских грантов
В мире, Россия, Сергей Рябков, Фонд президентских грантов
Рябков прокомментировал призывы к ускоренному ядерному разоружению

Рябков назвал нереалистичными призывы к ускоренному ядерному разоружению

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Призывы к ускоренному ядерному разоружению без учета военно-политической обстановки и интересов безопасности ядерных стран совершенно нереалистичны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Призывы к ускоренному ядерному разоружению без учета реальной военно-политической обстановки и интересов безопасности ядерных государств совершенно нереалистичны", - заявил Рябков на заседании на тему "Основы политики Российской Федерации в области ядерного нераспространения".
Он отметил, что любая инициатива в области ядерного разоружения должна быть адекватна военно-политическому и стратегическому контексту.
"При этом крайне важно, насколько тот или иной подход к усилиям на данном треке способен обеспечить равенство сторон в диалоге и баланс их интересов", - добавил дипломат.
Заседание состоялось в рамках цикла вебинаров "История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере", организованного Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Россия ответит на возобновление ядерных испытаний США, заявил Рябков
5 октября 2024, 10:01
 
