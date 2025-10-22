Рябков прокомментировал призывы к ускоренному ядерному разоружению

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Призывы к ускоренному ядерному разоружению без учета военно-политической обстановки и интересов безопасности ядерных стран совершенно нереалистичны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что любая инициатива в области ядерного разоружения должна быть адекватна военно-политическому и стратегическому контексту.

"При этом крайне важно, насколько тот или иной подход к усилиям на данном треке способен обеспечить равенство сторон в диалоге и баланс их интересов", - добавил дипломат.