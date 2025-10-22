https://ria.ru/20251022/rossiya-2049898036.html
Рябков прокомментировал призывы к ускоренному ядерному разоружению
Рябков прокомментировал призывы к ускоренному ядерному разоружению
Рябков прокомментировал призывы к ускоренному ядерному разоружению
Призывы к ускоренному ядерному разоружению без учета военно-политической обстановки и интересов безопасности ядерных стран совершенно нереалистичны, заявил... РИА Новости, 22.10.2025
россия
Рябков прокомментировал призывы к ускоренному ядерному разоружению
Рябков назвал нереалистичными призывы к ускоренному ядерному разоружению
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Призывы к ускоренному ядерному разоружению без учета военно-политической обстановки и интересов безопасности ядерных стран совершенно нереалистичны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Призывы к ускоренному ядерному разоружению без учета реальной военно-политической обстановки и интересов безопасности ядерных государств совершенно нереалистичны", - заявил Рябков
на заседании на тему "Основы политики Российской Федерации в области ядерного нераспространения".
Он отметил, что любая инициатива в области ядерного разоружения должна быть адекватна военно-политическому и стратегическому контексту.
"При этом крайне важно, насколько тот или иной подход к усилиям на данном треке способен обеспечить равенство сторон в диалоге и баланс их интересов", - добавил дипломат.
Заседание состоялось в рамках цикла вебинаров "История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере", организованного Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов
.