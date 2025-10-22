В Саратове увеличилось число эвакуированных из аварийного дома

САРАТОВ, 22 окт - РИА Новости. Число жителей аварийного дома в Саратове, эвакуированных после его частичного обрушения, увеличилось до 38, сообщили в администрации Заводского района.

"В настоящее время 38 жильцам предоставили места в пункте временного размещения – в двух гостиницах, организовано питание", - уточнили в районной администрации.

В пресс-службе администрации Саратова пояснили РИА Новости, что число эвакуированных выросло в связи с тем, что в день обрушения не все жильцы были дома.

Стена дома №3 по улице Крымская в Заводском районе частично обрушилась 18 октября. Спасатели областной службы спасения изначально эвакуировали 18 человек, в том числе четырех детей. Пострадавших нет. В следственном управлении СК по Саратовской области возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).