В Саратове увеличилось число эвакуированных из аварийного дома
15:29 22.10.2025
В Саратове увеличилось число эвакуированных из аварийного дома
В Саратове увеличилось число эвакуированных из аварийного дома - РИА Новости, 22.10.2025
В Саратове увеличилось число эвакуированных из аварийного дома
Число жителей аварийного дома в Саратове, эвакуированных после его частичного обрушения, увеличилось до 38, сообщили в администрации Заводского района. РИА Новости, 22.10.2025
В Саратове увеличилось число эвакуированных из аварийного дома

Число эвакуированных после частичного обрушения дома в Саратове выросло до 38

САРАТОВ, 22 окт - РИА Новости. Число жителей аварийного дома в Саратове, эвакуированных после его частичного обрушения, увеличилось до 38, сообщили в администрации Заводского района.
"В настоящее время 38 жильцам предоставили места в пункте временного размещения – в двух гостиницах, организовано питание", - уточнили в районной администрации.
В пресс-службе администрации Саратова пояснили РИА Новости, что число эвакуированных выросло в связи с тем, что в день обрушения не все жильцы были дома.
Стена дома №3 по улице Крымская в Заводском районе частично обрушилась 18 октября. Спасатели областной службы спасения изначально эвакуировали 18 человек, в том числе четырех детей. Пострадавших нет. В следственном управлении СК по Саратовской области возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
В настоящее время представители администрации и прокуратуры проводят встречи с эвакуированными жителями, уточняют городские власти. Гражданам разъясняют порядок оформления заявлений на получение материальной помощи, помогают готовить документы.
Момент взрыва газа в саратовской многоэтажке - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Момент взрыва в многоэтажке в Саратове попал на видео
25 июля, 13:01
 
ПроисшествияСаратовКрымское (Луганская область)Саратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
