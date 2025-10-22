https://ria.ru/20251022/rossiya-2049865783.html
В Саратове увеличилось число эвакуированных из аварийного дома
В Саратове увеличилось число эвакуированных из аварийного дома
В Саратове увеличилось число эвакуированных из аварийного дома
Число жителей аварийного дома в Саратове, эвакуированных после его частичного обрушения, увеличилось до 38, сообщили в администрации Заводского района.
В Саратове увеличилось число эвакуированных из аварийного дома
Число эвакуированных после частичного обрушения дома в Саратове выросло до 38
САРАТОВ, 22 окт - РИА Новости. Число жителей аварийного дома в Саратове, эвакуированных после его частичного обрушения, увеличилось до 38, сообщили в администрации Заводского района.
"В настоящее время 38 жильцам предоставили места в пункте временного размещения – в двух гостиницах, организовано питание", - уточнили в районной администрации.
В пресс-службе администрации Саратова
пояснили РИА Новости, что число эвакуированных выросло в связи с тем, что в день обрушения не все жильцы были дома.
Стена дома №3 по улице Крымская
в Заводском районе частично обрушилась 18 октября. Спасатели областной службы спасения изначально эвакуировали 18 человек, в том числе четырех детей. Пострадавших нет. В следственном управлении СК
по Саратовской области
возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ
(халатность).
В настоящее время представители администрации и прокуратуры проводят встречи с эвакуированными жителями, уточняют городские власти. Гражданам разъясняют порядок оформления заявлений на получение материальной помощи, помогают готовить документы.