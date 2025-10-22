https://ria.ru/20251022/rossiya-2049864478.html
На Кубани экс-педагог получил срок за надругательство над подростком
На Кубани экс-педагог получил срок за надругательство над подростком - РИА Новости, 22.10.2025
На Кубани экс-педагог получил срок за надругательство над подростком
Суд в Краснодарском крае приговорил к девяти годам в колонии строгого режима бывшему педагогу центра туризма и экскурсий за надругательство над 14-летним...
КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Суд в Краснодарском крае приговорил к девяти годам в колонии строгого режима бывшему педагогу центра туризма и экскурсий за надругательство над 14-летним подростком, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
По данным следствия, в июле 2023 года 32-летний педагог-организатор дополнительного образования сопровождал несовершеннолетних в туристический поход, во время которого в палатке совершил преступление сексуального характера в отношении 14-летнего подростка. Следственное управление Следственного комитета Краснодарского края
уточнило, что в тот момент мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
В пресс-службе сообщили, что мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Во время заседания подсудимый отказался от признательных показаний и заявил о своей невиновности, но вина была установлена из-за имеющихся доказательств.
"Крымским районным судом мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы на девять лет в колонии строгого режима с лишением права заниматься педагогической деятельностью, связанной с работой в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях, организациях по работе с несовершеннолетними, на десять лет и с ограничением свободы на 1,5 года", - говорится в сообщении.
Приговор пытались обжаловать, но суд не нашел оснований для удовлетворения апелляции, уточнили в пресс-службе.