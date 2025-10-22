Госдума определила основные направления доработки бюджета на 2026-2028 годы

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Госдума определила основные направления доработки ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

В рамках подготовки поправок к документу Госдума рекомендовала правительству совместно с думским комитетом по бюджету и налогам рассмотреть вопрос о распределении зарезервированных средств - в первую очередь на реализацию национальных проектов (программ), обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных указом президента РФ

Также предлагается предусмотреть бюджетные ассигнования на повышение доступности протезно-ортопедической помощи для инвалидов, в том числе создание Центров высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации участников СВО; на субсидии льготникам на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ при социальной газификации.

Кроме того, Госдума считает необходимым увеличить следующие расходы: на капремонт зданий школ; на деятельность госфонда "Защитники Отечества"; на деятельность военных учебных центров на базе вузов; на дорожную деятельность; на мероприятия по лесоустройству; на выплаты на погашение ипотеки при рождении третьих и последующих детей в семьях, проживающих в Дальневосточном федеральном округе с низким уровнем рождаемости; на бесплатное обучение участников студенческих отрядов по профессиям, необходимым для работы в таких отрядах; на поддержку молодежи.

В рамках поправок предлагается увеличить бюджетные ассигнования и на поддержку села, в том числе: на комплексное развитие сельских территорий; на поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса; на механизмы льготного кредитования сельхозпроизводителей; на поддержку транспортировки сельскохозяйственной и продовольственной продукции, в том числе на льготные тарифы на ее железнодорожные перевозки.

Госдума также выступила за увеличение финансирования по ряду других направлений, в том числе на компенсации российским лизинговым копаниям по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018-2026 годах.

Дополнительные средства предлагается предусмотреть в поправках и на развитие прикладной науки и инноваций, включая стимулирование привлечения внебюджетных инвестиций в малые технологические компании; льготное кредитование высокотехнологичных, инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства и малых технологических компаний; создание инструментов доработки продукции технологических компаний под требования крупных корпораций.