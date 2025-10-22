Рейтинг@Mail.ru
Иерей РПЦ оговорился в видео с призывом отдать почти всю зарплату церкви - РИА Новости, 22.10.2025
Религия
 
15:01 22.10.2025 (обновлено: 15:04 22.10.2025)
Иерей РПЦ оговорился в видео с призывом отдать почти всю зарплату церкви
Председатель Синодального отдела по тюремному служению Русской православной церкви (РПЦ) иерей Кирилл Марковский рассказал РИА Новости, что оговорился в видео с
религия
русская православная церковь
общество
русская православная церковь, общество
Религия, Русская православная церковь, Общество
Иерей РПЦ оговорился в видео с призывом отдать почти всю зарплату церкви

Священник Марковский оговорился в видео с призывом отдать 90% зарплаты на храм

© Фото : Тюремное служение РПЦ/TelegramИерей Кирилл Марковский
Иерей Кирилл Марковский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : Тюремное служение РПЦ/Telegram
Иерей Кирилл Марковский. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по тюремному служению Русской православной церкви (РПЦ) иерей Кирилл Марковский рассказал РИА Новости, что оговорился в видео с призывом отдать 90 из 100 тысяч зарплаты на храм.
Ранее Telegram-канал "Блумберг" опубликовал отрывок из видеоинтервью священника Марковского, на котором он говорит, что из зарплаты в 100 тысяч рублей, которые могут стать "мучением", необходимо отдать 90 тысяч на храм.
"Я просто оговорился здесь. Я имел ввиду зарплату в один миллион, как в начале ведущий сказал. Но не 100 тысяч, конечно", – уточнил священник.
Священнослужитель держит православный крест - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В РПЦ отреагировали на призыв священника отчислять десятину
9 сентября, 23:29
 
РелигияРусская православная церковьОбщество
 
 
