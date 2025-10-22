Иерей РПЦ оговорился в видео с призывом отдать почти всю зарплату церкви

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по тюремному служению Русской православной церкви (РПЦ) иерей Кирилл Марковский рассказал РИА Новости, что оговорился в видео с призывом отдать 90 из 100 тысяч зарплаты на храм.

Ранее Telegram-канал "Блумберг" опубликовал отрывок из видеоинтервью священника Марковского, на котором он говорит, что из зарплаты в 100 тысяч рублей, которые могут стать "мучением", необходимо отдать 90 тысяч на храм.