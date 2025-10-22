https://ria.ru/20251022/rossiya-2049852789.html
Иерей РПЦ оговорился в видео с призывом отдать почти всю зарплату церкви
Председатель Синодального отдела по тюремному служению Русской православной церкви (РПЦ) иерей Кирилл Марковский рассказал РИА Новости, что оговорился в видео с РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T15:01:00+03:00
2025-10-22T15:01:00+03:00
2025-10-22T15:04:00+03:00
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Председатель Синодального отдела по тюремному служению Русской православной церкви (РПЦ) иерей Кирилл Марковский рассказал РИА Новости, что оговорился в видео с призывом отдать 90 из 100 тысяч зарплаты на храм.
Ранее Telegram-канал "Блумберг" опубликовал отрывок из видеоинтервью священника Марковского, на котором он говорит, что из зарплаты в 100 тысяч рублей, которые могут стать "мучением", необходимо отдать 90 тысяч на храм.
"Я просто оговорился здесь. Я имел ввиду зарплату в один миллион, как в начале ведущий сказал. Но не 100 тысяч, конечно", – уточнил священник.