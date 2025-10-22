https://ria.ru/20251022/rossiya-2049840398.html
К тренировке стратегических ядерных сил России привлекли дальнюю авиацию
К тренировке стратегических ядерных сил России привлекли дальнюю авиацию - РИА Новости, 22.10.2025
К тренировке стратегических ядерных сил России привлекли дальнюю авиацию
К тренировке стратегических ядерных сил РФ привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, которые выполняли пуски крылатых ракет воздушного базирования,... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T14:29:00+03:00
2025-10-22T14:29:00+03:00
2025-10-22T14:29:00+03:00
россия
ту-95мс
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584205828_0:79:1093:693_1920x0_80_0_0_49fd326c9534e5e55decd7442c347b43.jpg
https://ria.ru/20251022/trenirovka-2049839243.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584205828_32:0:1059:770_1920x0_80_0_0_099f78a504f80facb8396b2873153527.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ту-95мс, общество
Россия, Ту-95МС, Общество
К тренировке стратегических ядерных сил России привлекли дальнюю авиацию
К тренировке стратегических ядерных сил привлекли самолеты Ту-95МС