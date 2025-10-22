Рейтинг@Mail.ru
К тренировке стратегических ядерных сил России привлекли дальнюю авиацию - РИА Новости, 22.10.2025
14:29 22.10.2025
К тренировке стратегических ядерных сил России привлекли дальнюю авиацию
россия, ту-95мс, общество
Россия, Ту-95МС, Общество
К тренировке стратегических ядерных сил России привлекли дальнюю авиацию

К тренировке стратегических ядерных сил привлекли самолеты Ту-95МС

© Фото : Министерство обороны РФТу-95МС
Ту-95МС - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : Министерство обороны РФ
Ту-95МС. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. К тренировке стратегических ядерных сил РФ привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, которые выполняли пуски крылатых ракет воздушного базирования, сообщили на сайте Кремля.
"К тренировке привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования", - сказано в публикации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Все задачи тренировки стратегических ядерных сил выполнены
