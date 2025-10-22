В РКН рассказали, сколько сим-карт иностранных абонентов не подтверждены

СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. Иностранным абонентам в России принадлежат 8,5 миллиона сим-карт, и 53% не подтверждены с помощью биометрических данных, заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Терляков во время выступления на форуме "Спектр-2025".

"Для получения услуг связи абонентам-иностранцам необходимо было пройти биометрическую идентификацию. Нормы начали вступать в силу с начала 2025 года. Что мы наблюдаем? Вкупе с отсутствуем других норм административной ответственности за неисполнение новых требований, операторы не спешат прекращать оказание услуг связи иностранцам, не прошедшим биометрию", - сказал Терляков.

"По данным нашей системы контроля состояния идентификационных модулей на октябре 2025 года, сведения она содержит о 7 миллионах абонентов-иностранцев с оформленными на них более 8,5 миллиона сим-карт. 53% из них сейчас на текущий момент не идентифицированы в соответствии с законодательством", - добавил он.

Он напомнил, что Минцифры России дали операторам дополнительное время, чтобы они смогли привести данные об иностранных абонентах в соответствие с законом. "В настоящее время радикально ситуация не изменилась", - добавил Терляков.

Также в России остаются абоненты, на которых оформлено больше сим-карт, чем положено законом - для иностранцев это 10 штук. Ограничения в 20 сим-карт для российских абонентов вступят в силу 1 ноября. Сейчас лишние сим-карты есть примерно у 37 тысяч абонентов-иностранцев и порядка 89 тысяч граждан России, рассказал замглавы Роскомнадзора