https://ria.ru/20251022/rossija-2049813473.html
В РКН рассказали, сколько сим-карт иностранных абонентов не подтверждены
В РКН рассказали, сколько сим-карт иностранных абонентов не подтверждены - РИА Новости, 22.10.2025
В РКН рассказали, сколько сим-карт иностранных абонентов не подтверждены
Иностранным абонентам в России принадлежат 8,5 миллиона сим-карт, и 53% не подтверждены с помощью биометрических данных, заявил заместитель руководителя... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T12:56:00+03:00
2025-10-22T12:56:00+03:00
2025-10-22T12:56:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149791/06/1497910656_0:0:6623:3726_1920x0_80_0_0_39ba6c5ee77e998a388e3577079dd800.jpg
https://ria.ru/20251014/sim-karty-2048269560.html
https://ria.ru/20250904/max-2039647251.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149791/06/1497910656_730:0:6623:4420_1920x0_80_0_0_8fae7f6cd602c5c96e04405fb86b2b84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В РКН рассказали, сколько сим-карт иностранных абонентов не подтверждены
Роскомнадзор: 53% иностранных абонентов не идентифицированы с помощью биометрии
СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. Иностранным абонентам в России принадлежат 8,5 миллиона сим-карт, и 53% не подтверждены с помощью биометрических данных, заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Терляков во время выступления на форуме "Спектр-2025".
"Для получения услуг связи абонентам-иностранцам необходимо было пройти биометрическую идентификацию. Нормы начали вступать в силу с начала 2025 года. Что мы наблюдаем? Вкупе с отсутствуем других норм административной ответственности за неисполнение новых требований, операторы не спешат прекращать оказание услуг связи иностранцам, не прошедшим биометрию", - сказал Терляков.
"По данным нашей системы контроля состояния идентификационных модулей на октябре 2025 года, сведения она содержит о 7 миллионах абонентов-иностранцев с оформленными на них более 8,5 миллиона сим-карт. 53% из них сейчас на текущий момент не идентифицированы в соответствии с законодательством", - добавил он.
Он напомнил, что Минцифры России
дали операторам дополнительное время, чтобы они смогли привести данные об иностранных абонентах в соответствие с законом. "В настоящее время радикально ситуация не изменилась", - добавил Терляков.
Также в России остаются абоненты, на которых оформлено больше сим-карт, чем положено законом - для иностранцев это 10 штук. Ограничения в 20 сим-карт для российских абонентов вступят в силу 1 ноября. Сейчас лишние сим-карты есть примерно у 37 тысяч абонентов-иностранцев и порядка 89 тысяч граждан России, рассказал замглавы Роскомнадзора
.
"И вот уже новый пакет нормативных правовых мер готовится для принятия в текущую осеннюю сессию. В целях обеспечения принуждения исполнения законодательства одна из основных его частей – это установление административной ответственности за несоблюдение норм требований к законодательству по борьбе с анонимностью", - сказал Терляков.