Роскомнадзор рассказал о сокращении звонков мошенников в мессенджерах - 22.10.2025
12:59 22.10.2025
Роскомнадзор рассказал о сокращении звонков мошенников в мессенджерах
Роскомнадзор рассказал о сокращении звонков мошенников в мессенджерах - РИА Новости, 22.10.2025
Роскомнадзор рассказал о сокращении звонков мошенников в мессенджерах
Ограничение звонков в Telegram и WhatsApp сократило вызовы мошенников в этих мессенджерах на 40% в первые месяцы после введения мер, заявил заместитель... РИА Новости, 22.10.2025
технологии
россия
telegram
whatsapp inc.
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
технологии, россия, telegram, whatsapp inc., федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Telegram, WhatsApp Inc., Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор рассказал о сокращении звонков мошенников в мессенджерах

Терляков: ограничение звонков в мессенджерах сократило вызовы мошенников на 40%

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. Ограничение звонков в Telegram и WhatsApp сократило вызовы мошенников в этих мессенджерах на 40% в первые месяцы после введения мер, заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Терляков во время выступления на форуме "Спектр-2025".
"С 2024 года мошенничество с использованием голосового сервиса в WhatsApp и Telegram кратно увеличилось. Ограничение доступа голосового сервиса упомянутых иностранных мессенджеров в 2025 году практически в первые месяцы позволило сократить такие вызовы на 40% сразу", - сказал Терляков.
Мошенники используют чат-бот Telegram, замаскированный под "Госуслуги"
Вчера, 05:41
Мошенники используют чат-бот Telegram, замаскированный под "Госуслуги"
Вчера, 05:41
Он напомнил, что мошенники перешли в мессенджеры после того, как в телефонных сетях связи начали работать антифрод-системы.
По мнению замглавы Роскомнадзора, сейчас важно предупредить риски массового использования национального мессенджера Мах для мошенничества.
"Важно понимать, что условия и, по сути, действия преступного сообщества отслеживаются и контролируются на уровне недружественных государств, и надо работать на опережение. При внедрении новых государственных и коммерческих сервисов, новых информационных технологий, важно заранее выявлять угрозы безопасности граждан, в том числе заблаговременно прорабатывать необходимые правовые механизмы", - объяснил Терляков.
В августе Роскомнадзор сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в России для противодействия преступникам.
В свою очередь в Минцифры РФ заверили, что доступ к услугам звонков в зарубежных мессенджерах будет восстановлен, если их владельцы выполнят требования российского законодательства. Тогда же там отметили, что мессенджеры оперативно выполняют все требования о предоставлении такой информации по запросу зарубежных спецслужб.
МВД назвало ошибки детей и родителей, облегчающие работу кибермошенников
Вчера, 10:32
МВД назвало ошибки детей и родителей, облегчающие работу кибермошенников
Вчера, 10:32
 
