Роскомнадзор рассказал о сокращении звонков мошенников в мессенджерах

СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. Ограничение звонков в Telegram и WhatsApp сократило вызовы мошенников в этих мессенджерах на 40% в первые месяцы после введения мер, заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Терляков во время выступления на форуме "Спектр-2025".

"С 2024 года мошенничество с использованием голосового сервиса в WhatsApp Telegram кратно увеличилось. Ограничение доступа голосового сервиса упомянутых иностранных мессенджеров в 2025 году практически в первые месяцы позволило сократить такие вызовы на 40% сразу", - сказал Терляков.

Он напомнил, что мошенники перешли в мессенджеры после того, как в телефонных сетях связи начали работать антифрод-системы.

По мнению замглавы Роскомнадзора , сейчас важно предупредить риски массового использования национального мессенджера Мах для мошенничества.

"Важно понимать, что условия и, по сути, действия преступного сообщества отслеживаются и контролируются на уровне недружественных государств, и надо работать на опережение. При внедрении новых государственных и коммерческих сервисов, новых информационных технологий, важно заранее выявлять угрозы безопасности граждан, в том числе заблаговременно прорабатывать необходимые правовые механизмы", - объяснил Терляков.

В августе Роскомнадзор сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в России для противодействия преступникам.