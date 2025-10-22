https://ria.ru/20251022/roskomnadzor-2049813864.html
Роскомнадзор рассказал о сокращении звонков мошенников в мессенджерах
СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. Ограничение звонков в Telegram и WhatsApp сократило вызовы мошенников в этих мессенджерах на 40% в первые месяцы после введения мер, заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Терляков во время выступления на форуме "Спектр-2025".
"С 2024 года мошенничество с использованием голосового сервиса в WhatsApp
и Telegram
кратно увеличилось. Ограничение доступа голосового сервиса упомянутых иностранных мессенджеров в 2025 году практически в первые месяцы позволило сократить такие вызовы на 40% сразу", - сказал Терляков.
Он напомнил, что мошенники перешли в мессенджеры после того, как в телефонных сетях связи начали работать антифрод-системы.
По мнению замглавы Роскомнадзора
, сейчас важно предупредить риски массового использования национального мессенджера Мах для мошенничества.
"Важно понимать, что условия и, по сути, действия преступного сообщества отслеживаются и контролируются на уровне недружественных государств, и надо работать на опережение. При внедрении новых государственных и коммерческих сервисов, новых информационных технологий, важно заранее выявлять угрозы безопасности граждан, в том числе заблаговременно прорабатывать необходимые правовые механизмы", - объяснил Терляков.
В августе Роскомнадзор сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в России
для противодействия преступникам.
В свою очередь в Минцифры РФ заверили, что доступ к услугам звонков в зарубежных мессенджерах будет восстановлен, если их владельцы выполнят требования российского законодательства. Тогда же там отметили, что мессенджеры оперативно выполняют все требования о предоставлении такой информации по запросу зарубежных спецслужб.