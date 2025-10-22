Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
16:10 22.10.2025 (обновлено: 16:11 22.10.2025)
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности отменён на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 22.10.2025
безопасность, липецкая область, игорь артамонов
Безопасность, Липецкая область, Игорь Артамонов
© iStock.com / Anatoly KireevВид на Липецк
Вид на Липецк - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© iStock.com / Anatoly Kireev
Вид на Липецк. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 окт - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменён на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Режим воздушной опасности и угрозу атаки БПЛА ввели в Липецкой области в среду в 13.45 мск. Угроза продлилась час 17 минут, её отменили в 15.02 мск. Режим воздушной опасности отменили спустя час 59 минут, в 15.44 мск.
"Отбой желтого уровня", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.
Безопасность Липецкая область Игорь Артамонов
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
