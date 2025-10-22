Рейтинг@Mail.ru
На всей территории Липецкой области объявили режим воздушной опасности - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/rezhim-2049829944.html
На всей территории Липецкой области объявили режим воздушной опасности
На всей территории Липецкой области объявили режим воздушной опасности - РИА Новости, 22.10.2025
На всей территории Липецкой области объявили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности ввели на всей территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T13:54:00+03:00
2025-10-22T13:54:00+03:00
безопасность
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965374350_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_a25172827748cf676720c4dbba46bf20.jpg
https://ria.ru/20251022/spetsoperatsiya-2049747551.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965374350_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9417c7a918da353491c212be2d57a4ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, липецкая область, игорь артамонов
Безопасность, Липецкая область, Игорь Артамонов
На всей территории Липецкой области объявили режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности ввели на всей территории Липецкой области

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкУстановка дополнительных модульных укрытий
Установка дополнительных модульных укрытий - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Установка дополнительных модульных укрытий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 22 окт - РИА Новости. Режим воздушной опасности ввели на всей территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Режим воздушной опасности ввели в регионе в среду в 13.44 мск.
"Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в шести районах Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА и антенну ВСУ под Краматорском
06:07
 
БезопасностьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала