https://ria.ru/20251022/rezhim-2049829944.html
На всей территории Липецкой области объявили режим воздушной опасности
На всей территории Липецкой области объявили режим воздушной опасности - РИА Новости, 22.10.2025
На всей территории Липецкой области объявили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности ввели на всей территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T13:54:00+03:00
2025-10-22T13:54:00+03:00
2025-10-22T13:54:00+03:00
безопасность
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965374350_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_a25172827748cf676720c4dbba46bf20.jpg
https://ria.ru/20251022/spetsoperatsiya-2049747551.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965374350_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9417c7a918da353491c212be2d57a4ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, липецкая область, игорь артамонов
Безопасность, Липецкая область, Игорь Артамонов
На всей территории Липецкой области объявили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности ввели на всей территории Липецкой области