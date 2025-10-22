https://ria.ru/20251022/rebenok-2049774978.html
В Приморье спасатели вызволили ребенка, упавшего в колодец
В Партизанске сотрудники МЧС спасли ребенка, упавшего в шестиметровый колодец, сообщил главк ведомства по Приморскому краю. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T10:20:00+03:00
2025-10-22T10:20:00+03:00
2025-10-22T14:53:00+03:00
хорошие новости
происшествия
партизанск
приморский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Партизанске спасатели вызволили ребенка из шестиметрового колодца