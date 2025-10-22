В Приморье спасатели вызволили ребенка, упавшего в колодец

ВЛАДИВОСТОК, 22 окт — РИА Новости. В Партизанске сотрудники МЧС спасли ребенка, упавшего в шестиметровый колодец, сообщил главк ведомства по Приморскому краю.

Инцидент произошел на Центральной улице. Ребята играли там после школы, и девятилетний мальчик упал в колодец. Дети позвали на помощь взрослых.