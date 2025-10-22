Рейтинг@Mail.ru
В Приморье спасатели вызволили ребенка, упавшего в колодец
Хорошие новости
 
10:20 22.10.2025
В Приморье спасатели вызволили ребенка, упавшего в колодец
В Приморье спасатели вызволили ребенка, упавшего в колодец - РИА Новости, 22.10.2025
В Приморье спасатели вызволили ребенка, упавшего в колодец
В Партизанске сотрудники МЧС спасли ребенка, упавшего в шестиметровый колодец, сообщил главк ведомства по Приморскому краю. РИА Новости, 22.10.2025
хорошие новости
происшествия
партизанск
приморский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
партизанск
приморский край
россия
происшествия, партизанск, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Партизанск, Приморский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье спасатели вызволили ребенка, упавшего в колодец

В Партизанске спасатели вызволили ребенка из шестиметрового колодца

ВЛАДИВОСТОК, 22 окт — РИА Новости. В Партизанске сотрудники МЧС спасли ребенка, упавшего в шестиметровый колодец, сообщил главк ведомства по Приморскому краю.
Инцидент произошел на Центральной улице. Ребята играли там после школы, и девятилетний мальчик упал в колодец. Дети позвали на помощь взрослых.
"Сотрудники МЧС России с помощью трехколенной лестницы вызволили школьника с шестиметровой глубины", — говорится в релизе.
Ребенок не пострадал, его передали родителям.
