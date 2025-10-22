Рейтинг@Mail.ru
Разоружение ХАМАС является сложной задачей, заявил Вэнс
13:05 22.10.2025 (обновлено: 13:27 22.10.2025)
Разоружение ХАМАС является сложной задачей, заявил Вэнс
Разоружение ХАМАС является сложной задачей, заявил Вэнс - РИА Новости, 22.10.2025
Разоружение ХАМАС является сложной задачей, заявил Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что разоружить палестинское движение ХАМАС представляет из себя сложную задачу. РИА Новости, 22.10.2025
в мире, сша, израиль, биньямин нетаньяху, стив уиткофф, джаред кушнер, хамас, обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа
В мире, США, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта, Сектор Газа
Разоружение ХАМАС является сложной задачей, заявил Вэнс

Вэнс назвал разоружение ХАМАС нелегкой задачей

© AP Photo / Lauren Leigh Bacho
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Lauren Leigh Bacho
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что разоружить палестинское движение ХАМАС представляет из себя сложную задачу.
"Перед нами стоит очень, очень сложная задача, которая заключается в том, чтобы разоружить ХАМАС, но при этом восстановить Газу, сделать жизнь жителей Газы лучше, а также обеспечить, чтобы ХАМАС больше не представлял угрозы для наших друзей в Израиле. Это нелегко", - заявил Вэнс во время пресс-конференции в Израиле с премьером Биньямином Нетаньяху.
Вице-президент США отметил, что договоренность в Газе может стать моделью для других мирных соглашений по всему миру. Вэнс также подчеркнул, что он оптимистично настроен на то, что прекращение огня сохранится в силе.
Вэнс прибыл в Израиль во вторник, а несколькими днями ранее в страну прибыли американский посланник по урегулированию конфликта в секторе Газа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, приходящийся зятем президенту США. Визиты иностранных официальных лиц высокого уровня проходят на фоне попыток сохранить режим прекращения огня в секторе Газа, который вступил в силу 10 октября, а также перейти к обсуждению второй фазы мирного плана Трампа.
