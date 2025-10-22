https://ria.ru/20251022/rabstvo-2049751633.html
Эксперт рассказал, как россиян могут заманивать в рабство за границей
Эксперт рассказал, как россиян могут заманивать в рабство за границей - РИА Новости, 22.10.2025
Эксперт рассказал, как россиян могут заманивать в рабство за границей
Русскоязычные работорговцы заманивают россиян в рабство за рубежом через фальшивые объявления о работе, в том числе в мессенджерах, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T07:18:00+03:00
2025-10-22T07:18:00+03:00
2025-10-22T07:18:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046779146_0:23:497:303_1920x0_80_0_0_77dce755dd856b3873e76603397bf35e.jpg
https://ria.ru/20251021/myanma-2049644939.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046779146_0:0:477:357_1920x0_80_0_0_c85356458c6e9fc51c0734882b863731.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Эксперт рассказал, как россиян могут заманивать в рабство за границей
Россиян могут заманивать в рабство за границей фальшивыми предложениями работы
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Русскоязычные работорговцы заманивают россиян в рабство за рубежом через фальшивые объявления о работе, в том числе в мессенджерах, рассказал РИА Новости вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников.
Ранее сообщалось, что военные Мьянмы освободили из мошеннического колл-центра невольно работавших в нем иностранцев, в том числе россиян. Колл-центр KK Park находился у границы с Таиландом, в качестве подневольных работников в нем содержались иностранцы, а его территория контролировалась местными повстанцами.
"Работорговцы работают совместно с сообщниками, которые могут находиться в странах непосредственно. Нужно понимать, что с русскими работают в основном русскоязычные. Схема вовлечения условно: на ту или иную вакансию предварительно, в Telegram-каналах или в социальных сетях, выкладываются заманчивые объявления о работе, человек откликается и дальше его начинают обрабатывать и вести его "до точки". Ему покупают билеты, его встречают, провожают. Если он из другого города – могут встретить и проводить в Москве, например: перелеты чаще всего через Москву у нас совершаются в разные страны. Плюс – забирают документы. И к этому надо внимательно отнестись и понимать: должны возбуждаться уголовные дела", – сказал вице-президент ЕКЦС РИА Новости.
Статья 127.2 в УК отвечает за привлечение к ответственности в том числе за вовлечение в рабство, в том числе – за отбор документов у человека, напомнил он.