07:18 22.10.2025
Эксперт рассказал, как россиян могут заманивать в рабство за границей
Эксперт рассказал, как россиян могут заманивать в рабство за границей
общество
https://ria.ru/20251021/myanma-2049644939.html
2025
Новости
общество
Общество
Эксперт рассказал, как россиян могут заманивать в рабство за границей

Россиян могут заманивать в рабство за границей фальшивыми предложениями работы

© Посольство России в Таиланде/TelegramОсвобожденная гражданка РФ, ранее похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму для работы в мошенническом колл-центре
Освобожденная гражданка РФ, ранее похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму для работы в мошенническом колл-центре - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Посольство России в Таиланде/Telegram
Освобожденная гражданка РФ, ранее похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму для работы в мошенническом колл-центре. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Русскоязычные работорговцы заманивают россиян в рабство за рубежом через фальшивые объявления о работе, в том числе в мессенджерах, рассказал РИА Новости вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников.
Ранее сообщалось, что военные Мьянмы освободили из мошеннического колл-центра невольно работавших в нем иностранцев, в том числе россиян. Колл-центр KK Park находился у границы с Таиландом, в качестве подневольных работников в нем содержались иностранцы, а его территория контролировалась местными повстанцами.
"Работорговцы работают совместно с сообщниками, которые могут находиться в странах непосредственно. Нужно понимать, что с русскими работают в основном русскоязычные. Схема вовлечения условно: на ту или иную вакансию предварительно, в Telegram-каналах или в социальных сетях, выкладываются заманчивые объявления о работе, человек откликается и дальше его начинают обрабатывать и вести его "до точки". Ему покупают билеты, его встречают, провожают. Если он из другого города – могут встретить и проводить в Москве, например: перелеты чаще всего через Москву у нас совершаются в разные страны. Плюс – забирают документы. И к этому надо внимательно отнестись и понимать: должны возбуждаться уголовные дела", – сказал вице-президент ЕКЦС РИА Новости.
Статья 127.2 в УК отвечает за привлечение к ответственности в том числе за вовлечение в рабство, в том числе – за отбор документов у человека, напомнил он.
Флаг Мьянмы на карте - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Мьянме остаются невольничьи колл-центры с россиянами, заявили в ЕКЦС
Вчера, 17:06
 
Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
