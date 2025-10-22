https://ria.ru/20251022/pvo-2049822095.html
ПВО сбила 15 дронов над Брянской и Курской областями
ПВО сбила 15 дронов над Брянской и Курской областями - РИА Новости, 22.10.2025
ПВО сбила 15 дронов над Брянской и Курской областями
ПВО уничтожила 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской и Курской областями, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T13:30:00+03:00
2025-10-22T13:30:00+03:00
2025-10-22T13:31:00+03:00
безопасность
курская область
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8e5c0a8c4f162e600055a8c59e57608.jpg
https://ria.ru/20251022/minoborony-2049820895.html
курская область
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_62c61b075b848934673d3093465c2551.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Курская область, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 15 дронов над Брянской и Курской областями
МО РФ: силы ПВО сбили 15 дронов ВСУ Над Брянской и Курской областями