ПВО сбила 15 дронов над Брянской и Курской областями
13:30 22.10.2025 (обновлено: 13:31 22.10.2025)
ПВО сбила 15 дронов над Брянской и Курской областями
безопасность
курская область
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, курская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Курская область, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. ПВО уничтожила 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской и Курской областями, сообщило Минобороны России.
"Двадцать второго октября текущего года в период с 11:00 до 13:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 13 - над территорией Брянской области и два – над территорией Курской области.", - говорится в сообщении ведомства.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
ВС России нанесли удары по военному предприятию ВСУ
Безопасность Курская область Брянская область Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
