ПВО уничтожила самолет Су-27 и 224 дрона ВСУ

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины, 224 беспилотника ВСУ, сообщило в среду Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 Воздушных сил Украины , четыре крылатые ракеты, три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 224 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.

Кроме того, ПВО в период с 11:00 до 13:00 уничтожила 15 украинских БПЛА самолетного типа: 13 над Брянской областью и два — над территорией Курской области.

Минобороны также сообщило, что российские военные в ответ на украинские атаки на гражданскую инфраструктуру нанесли массированный удар по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины. Для удара применили беспилотники и высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Все назначенные цели были поражены.

Кроме того, вооруженные силы уничтожили сборочный цех военного предприятия и объекты нефтепереработки и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.