https://ria.ru/20251022/pvo-2049820181.html
ПВО уничтожила самолет Су-27 и 224 дрона ВСУ
ПВО уничтожила самолет Су-27 и 224 дрона ВСУ - РИА Новости, 22.10.2025
ПВО уничтожила самолет Су-27 и 224 дрона ВСУ
Средства ПВО РФ сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины, 224 беспилотника ВСУ, сообщило в среду Минобороны России. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T13:23:00+03:00
2025-10-22T13:23:00+03:00
2025-10-22T14:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
су-27
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27734/14/277341455_0:51:3153:1824_1920x0_80_0_0_8b4775f7b4665819b924db7c07286962.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20251022/zelenskiy-2049800417.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27734/14/277341455_79:0:2746:2000_1920x0_80_0_0_0a8e2ee148df3bda80c9d53ee6b8ab52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, вооруженные силы украины, су-27
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Су-27
ПВО уничтожила самолет Су-27 и 224 дрона ВСУ
МО РФ: силы ПВО сбили самолет Су-27 и 224 беспилотника ВСУ
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины, 224 беспилотника ВСУ, сообщило в среду Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 Воздушных сил Украины
, четыре крылатые ракеты, три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США
и 224 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.
Кроме того, ПВО в период с 11:00 до 13:00 уничтожила 15 украинских БПЛА самолетного типа: 13 над Брянской областью и два — над территорией Курской области.
Минобороны также сообщило, что российские военные в ответ на украинские атаки на гражданскую инфраструктуру нанесли массированный удар по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины. Для удара применили беспилотники и высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Все назначенные цели были поражены.
Кроме того, вооруженные силы уничтожили сборочный цех военного предприятия и объекты нефтепереработки и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ
.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Всего с начала проведения СВО уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 91 690 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 616 танков и других боевых бронированных машин, 1605 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 705 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 572 единицы специальной военной автомобильной техники.