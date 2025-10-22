Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила самолет Су-27 и 224 дрона ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 22.10.2025 (обновлено: 14:50 22.10.2025)
ПВО уничтожила самолет Су-27 и 224 дрона ВСУ
Средства ПВО РФ сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины, 224 беспилотника ВСУ, сообщило в среду Минобороны России. РИА Новости, 22.10.2025
2025
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины, 224 беспилотника ВСУ, сообщило в среду Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 Воздушных сил Украины, четыре крылатые ракеты, три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 224 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.
Кроме того, ПВО в период с 11:00 до 13:00 уничтожила 15 украинских БПЛА самолетного типа: 13 над Брянской областью и два — над территорией Курской области.
Минобороны также сообщило, что российские военные в ответ на украинские атаки на гражданскую инфраструктуру нанесли массированный удар по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины. Для удара применили беспилотники и высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Все назначенные цели были поражены.
Кроме того, вооруженные силы уничтожили сборочный цех военного предприятия и объекты нефтепереработки и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Всего с начала проведения СВО уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 91 690 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 616 танков и других боевых бронированных машин, 1605 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 705 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 572 единицы специальной военной автомобильной техники.
Зеленский сделал заявление после ударов по украинской энергетике
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныСу-27
 
 
