Путин наградил сотрудников издательского дома "Комсомольская правда"

Более 10 сотрудников издательского дома отмечены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени", в том числе военный журналист Виктор Баранец, обозреватель Владимир Ворсобин, фотокорреспондент Владимир Веленгурин. Согласно указу, журналисты отмечены госнаградами "за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность".