Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил посла ОАЭ в России медалью Пушкина - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/putin-2049883737.html
Путин наградил посла ОАЭ в России медалью Пушкина
Путин наградил посла ОАЭ в России медалью Пушкина - РИА Новости, 22.10.2025
Путин наградил посла ОАЭ в России медалью Пушкина
Президент России Владимир Путин наградил посла ОАЭ в России Мухаммеда Ахмеда аль-Джабера медалью Пушкина, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T16:27:00+03:00
2025-10-22T16:27:00+03:00
в мире
россия
оаэ
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040491387_0:235:3034:1942_1920x0_80_0_0_da95d93430355fdd0ffa51a99b029f29.jpg
https://ria.ru/20251022/putin-2049878982.html
россия
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040491387_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_8cd28b559dca2e3ba027ba075d6fe384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, оаэ, владимир путин
В мире, Россия, ОАЭ, Владимир Путин
Путин наградил посла ОАЭ в России медалью Пушкина

Путин наградил посла ОАЭ в РФ медалью Пушкина

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил посла ОАЭ в России Мухаммеда Ахмеда аль-Джабера медалью Пушкина, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"За большой вклад в развитие российско-эмиратских культурно-гуманитарных связей наградить медалью Пушкина Аль-Джабера Мухаммеда Ахмеда Султана Ису - чрезвычайного и полномочного посла Объединённых Арабских Эмиратов в Российской Федерации", - говорится в документе.
Медаль Пушкина учреждена указом президента России в 1999 году, ей могут быть награждены граждане иностранных государств за активное содействие развитию и укреплению культурных связей с Российской Федерацией, за плодотворную деятельность по поддержке русской культуры и искусства, за работу по популяризации и распространению русского языка и литературы за рубежом.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Путин наградил директора Центра имени Бакулева
16:08
 
В миреРоссияОАЭВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала