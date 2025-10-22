Путин наградил посла ОАЭ в России медалью Пушкина

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил посла ОАЭ в России Мухаммеда Ахмеда аль-Джабера медалью Пушкина, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"За большой вклад в развитие российско-эмиратских культурно-гуманитарных связей наградить медалью Пушкина Аль-Джабера Мухаммеда Ахмеда Султана Ису - чрезвычайного и полномочного посла Объединённых Арабских Эмиратов в Российской Федерации", - говорится в документе.
Медаль Пушкина учреждена указом президента России в 1999 году, ей могут быть награждены граждане иностранных государств за активное содействие развитию и укреплению культурных связей с Российской Федерацией, за плодотворную деятельность по поддержке русской культуры и искусства, за работу по популяризации и распространению русского языка и литературы за рубежом.