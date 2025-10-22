Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил водителей Курской станции скорой помощи медалями - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/putin-2049880305.html
Путин наградил водителей Курской станции скорой помощи медалями
Путин наградил водителей Курской станции скорой помощи медалями - РИА Новости, 22.10.2025
Путин наградил водителей Курской станции скорой помощи медалями
Президент России Владимир Путин наградил водителей Курской областной станции скорой медицинской помощи Георгия Рожкова и Виктора Чекмарева медалью "За... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T16:15:00+03:00
2025-10-22T16:15:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949426527_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40bc9ddf8491df1046472d1dec25ee53.jpg
https://ria.ru/20251022/putin-2049878982.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949426527_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_5ac67137c192a871c76f2ec7d1d7f67b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин наградил водителей Курской станции скорой помощи медалями

Путин наградил водителей скорой помощи Рожкова и Чекмарева медалями

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил водителей Курской областной станции скорой медицинской помощи Георгия Рожкова и Виктора Чекмарева медалью "За храбрость" II степени.
"За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить... медалью "За храбрость" II степени", - говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Путин наградил директора Центра имени Бакулева
16:08
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала