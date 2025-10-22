https://ria.ru/20251022/putin-2049880305.html
Путин наградил водителей Курской станции скорой помощи медалями
Путин наградил водителей Курской станции скорой помощи медалями - РИА Новости, 22.10.2025
Путин наградил водителей Курской станции скорой помощи медалями
Президент России Владимир Путин наградил водителей Курской областной станции скорой медицинской помощи Георгия Рожкова и Виктора Чекмарева медалью "За... РИА Новости, 22.10.2025
общество
россия
владимир путин
россия
2025
Новости
Путин наградил водителей Курской станции скорой помощи медалями
