Путин наградил директора Центра имени Бакулева
Путин наградил директора Центра имени Бакулева
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени директора Национального медцентра сердечно-сосудистой хирургии имени... РИА Новости, 22.10.2025
Путин наградил директора Центра имени Бакулева
