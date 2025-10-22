Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил директора Центра имени Бакулева
16:08 22.10.2025
Путин наградил директора Центра имени Бакулева
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени директора Национального медцентра сердечно-сосудистой хирургии имени... РИА Новости, 22.10.2025
общество
россия
владимир путин
елена голухова
общество, россия, владимир путин, елена голухова
Общество, Россия, Владимир Путин, Елена Голухова
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени директора Национального медцентра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Елену Голухову, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Голухову Елену Зеликовну - директора федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева", город Москва", - говорится в указе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Путин наградил орденом коллектив Курской областной клинической больницы
15:55
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинЕлена Голухова
 
 
