Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру Жигалкину
Культура
Культура
 
16:07 22.10.2025
Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру Жигалкину
Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру Жигалкину - РИА Новости, 22.10.2025
Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру Жигалкину
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актеру и режиссеру Александру Жигалкину, соответствующий указ размещен на портале... РИА Новости, 22.10.2025
россия, владимир путин, центральный дом актера имени а. а. яблочкиной
Культура, Россия, Владимир Путин, Центральный Дом Актера имени А. А. Яблочкиной
Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру Жигалкину

Путин присвоил Александру Жигалкину звание заслуженного артиста России

Режиссер Александр Жигалкин
Режиссер Александр Жигалкин - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Режиссер Александр Жигалкин. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актеру и режиссеру Александру Жигалкину, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Жигалкину Александру Александровичу - директору-распорядителю регионального общественного фонда помощи театральным деятелям "Центральный Дом Актера имени А. А. Яблочкиной", город Москва", - говорится в указе.
КультураРоссияВладимир ПутинЦентральный Дом Актера имени А. А. Яблочкиной
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
