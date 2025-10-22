https://ria.ru/20251022/putin-2049878770.html
Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру Жигалкину
Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру Жигалкину - РИА Новости, 22.10.2025
Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру Жигалкину
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актеру и режиссеру Александру Жигалкину, соответствующий указ размещен на портале... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T16:07:00+03:00
2025-10-22T16:07:00+03:00
2025-10-22T16:08:00+03:00
культура
россия
владимир путин
центральный дом актера имени а. а. яблочкиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755681263_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3baf2eb384e94aa49978b3b152dfd2fe.jpg
https://ria.ru/20250325/putin-2007298126.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755681263_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_836e64cf3f4495ed94195254aed1a968.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, центральный дом актера имени а. а. яблочкиной
Культура, Россия, Владимир Путин, Центральный Дом Актера имени А. А. Яблочкиной
Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру Жигалкину
Путин присвоил Александру Жигалкину звание заслуженного артиста России