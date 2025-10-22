https://ria.ru/20251022/putin-2049875199.html
Путин наградил орденом коллектив Курской областной клинической больницы
Путин наградил орденом коллектив Курской областной клинической больницы - РИА Новости, 22.10.2025
Путин наградил орденом коллектив Курской областной клинической больницы
Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив Курской областной клинической больницы, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 22.10.2025
общество
россия
владимир путин
россия
Путин наградил орденом коллектив Курской областной клинической больницы
Путин наградил орденом Пирогова коллектив Курской областной клинической больницы