Путин примет участие в заседании Русского географического общества
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в заседании Съезда Русского географического общества, где подведут итоги работы за пять лет и наметят... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T15:10:00+03:00
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
