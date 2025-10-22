Рейтинг@Mail.ru
Путин назначил руководителя делегации на переговорах по Каспийскому морю - РИА Новости, 22.10.2025
14:49 22.10.2025
Путин назначил руководителя делегации на переговорах по Каспийскому морю
Путин назначил руководителя делегации на переговорах по Каспийскому морю
Президент РФ Владимир Путин назначил посла по особым поручениям МИД РФ Николая Удовиченко руководителем российской делегации на многосторонних переговорах по... РИА Новости, 22.10.2025
Путин назначил руководителя делегации на переговорах по Каспийскому морю

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил посла по особым поручениям МИД РФ Николая Удовиченко руководителем российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю, соответствующий указ был опубликован в среду.
"Назначить посла по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Удовиченко Николая Николаевича руководителем российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю", - сообщается в документе.
Этим же указом глава государства освободил от обязанностей руководителя делегации Михаила Петракова.
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 22 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Лавров обсудил с главой МИД Казахстана работу по Каспийскому морю
© 2025 МИА «Россия сегодня»
