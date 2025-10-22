Путин назначил руководителя делегации на переговорах по Каспийскому морю

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил посла по особым поручениям МИД РФ Николая Удовиченко руководителем российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю, соответствующий указ был опубликован в среду.

"Назначить посла по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Удовиченко Николая Николаевича руководителем российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю", - сообщается в документе.