Путин назначил спецпредставителя по демаркации границы со странами СНГ
Путин назначил спецпредставителя по демаркации границы со странами СНГ - РИА Новости, 22.10.2025
Путин назначил спецпредставителя по демаркации границы со странами СНГ
Президент России Владимир Путин назначил Николая Удовиченко спецпредставителем президента по делимитации и демаркации границы РФ с сопредельными странами -... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T14:46:00+03:00
2025-10-22T14:46:00+03:00
2025-10-22T14:46:00+03:00
политика
россия
грузия
владимир путин
снг
россия
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
Путин назначил Удовиченко спецпредставителем по демаркации границы с членами СНГ