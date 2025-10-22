Рейтинг@Mail.ru
Стратегические ядерные силы провели тренировку под руководством Путина
14:28 22.10.2025 (обновлено: 15:25 22.10.2025)
Стратегические ядерные силы провели тренировку под руководством Путина
Стратегические ядерные силы провели тренировку под руководством Путина - РИА Новости, 22.10.2025
Стратегические ядерные силы провели тренировку под руководством Путина
Тренировка стратегических ядерных сил под руководством президента РФ Владимира Путина проведена с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих,... РИА Новости, 22.10.2025
Стратегические ядерные силы провели тренировку под руководством Путина

Под руководством Путина провели тренировку стратегических ядерных сил

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин проводит тренировку стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. 22 октября 2025
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин проводит тренировку стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. 22 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин проводит тренировку стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. 22 октября 2025
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Тренировка стратегических ядерных сил под руководством президента РФ Владимира Путина проведена с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих, сообщается на сайте Кремля.
"Под руководством верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимира Путина проведена тренировка стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих", - говорится в сообщении.
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин проводит тренировку стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. 22 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Тренировка по управлению ядерными силами является плановой, заявил Путин
