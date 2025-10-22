https://ria.ru/20251022/putin-2049840214.html
Стратегические ядерные силы провели тренировку под руководством Путина
Тренировка стратегических ядерных сил под руководством президента РФ Владимира Путина проведена с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих,... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T14:28:00+03:00
2025-10-22T14:28:00+03:00
2025-10-22T15:25:00+03:00
