Путин отметил важность повышения качества и доступности медпомощи
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников IV Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение – 2025", отметив, что сегодня важно повышать качество и доступность медпомощи, активно внедряя в практику новые цифровые технологии.
Путин
отметил, что за прошедшие годы форум убедительно доказал свою востребованность, предоставил российским и зарубежным врачам, экспертам, управленцам в сфере медицины хорошую возможность всесторонне обсудить ключевые вопросы развития здравоохранения, обменяться мнениями о путях и перспективах модернизации медицинских учреждений, реализации программ профилактики заболеваний, улучшения лекарственного обеспечения.
"Сегодня важно последовательно повышать качество и доступность медицинской помощи, а для этого активнее внедрять в практику новые медицинские и цифровые технологии, методы диагностики, лечения и реабилитации и, конечно, оснащать больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты современным оборудованием, уделять особое внимание подготовке кадров. От этого напрямую зависит укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни наших граждан", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент выразил уверенность в том, что выработанные в ходе конгресса предложения и рекомендации помогут решению ответственных задач, а также будут содействовать совершенствованию государственной политики в области здравоохранения, углублению содержательного международного партнёрства.