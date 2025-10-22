Путин отметил важность повышения качества и доступности медпомощи

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников IV Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение – 2025", отметив, что сегодня важно повышать качество и доступность медпомощи, активно внедряя в практику новые цифровые технологии.

"Сегодня важно последовательно повышать качество и доступность медицинской помощи, а для этого активнее внедрять в практику новые медицинские и цифровые технологии, методы диагностики, лечения и реабилитации и, конечно, оснащать больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты современным оборудованием, уделять особое внимание подготовке кадров. От этого напрямую зависит укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни наших граждан", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.