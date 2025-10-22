https://ria.ru/20251022/putin-2049801807.html
В Кремле рассказали о работе Путина и Трампа
В Кремле рассказали о работе Путина и Трампа - РИА Новости, 22.10.2025
В Кремле рассказали о работе Путина и Трампа
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что и президент США Дональд Трамп, и президент РФ Владимир Путин привыкли работать эффективно, с... РИА Новости, 22.10.2025
В Кремле рассказали о работе Путина и Трампа
Песков: Путин и Трамп привыкли работать эффективно