"Заставить Путина платить": Европа засуетилась в ожидании катастрофы
08:00 22.10.2025 (обновлено: 08:02 22.10.2025)
"Заставить Путина платить": Европа засуетилась в ожидании катастрофы
"Заставить Путина платить": Европа засуетилась в ожидании катастрофы
Телефонный разговор Путина и Трампа, намечающаяся встреча лидеров в Будапеште, заявление президента США о том, что "территориальный вопрос (на Украине. — Прим... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T08:00:00+03:00
2025-10-22T08:02:00+03:00
аналитика
в мире
украина
европа
будапешт
дональд трамп
виктор орбан
2025
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
"Заставить Путина платить": Европа засуетилась в ожидании катастрофы

Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Телефонный разговор Путина и Трампа, намечающаяся встреча лидеров в Будапеште, заявление президента США о том, что "территориальный вопрос (на Украине. — Прим. ред.) его не интересует", выволочка, устроенная им Зеленскому, — все это просто оглушило европейских вояк. Несколько дней они сидели тихо, как мышь под веником, надеясь, что туман рассеется и все опять станет как было.
Наконец, там очухались и попытались что-то сделать. Так боксер, пропустивший прямой в голову, топчется, ничего не соображая, на месте, а потом, не успев прийти в себя, бросается в бой.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
США ждут от Европы и Канады усиления давления G7 на Россию
Вчера, 02:59
Уже завтра евролидеры соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить грядущую катастрофу. Так они называют возможное мирное решение украинского вопроса. Страшнее кошмара для них нет: Путин и Трамп "могут заключить плохую сделку, <…> которая ослабит всю Европу", — подвывает хозяевам европейское издание Politico.
То есть прямым текстом признается, что европейским элитам нужна война на Украине, а мира там они боятся хуже чумы. Завтра они согласуют позиции, сверят часы и опять начнут накат на Белый дом и общественное мнение, пытаясь вставлять палки в колеса мирному процессу, который Путин и Трамп готовы запустить.
Уже выработан страшный план, с помощью которого Украине обеспечат "самые сильные позиции на переговорах". Он надежен, как швейцарские часы, и состоит из трех частей: "дать украинцам надежду", "заставить Путина платить" и разрушить российскую экономику. Дополнительные цели — попытаться протолкнуть Зеленского в Будапешт, предварительно его отмыв, почистив и приодев, а также пролезть на встречу Путина и Трампа самим.
Самое смешное — про нашу экономику. Если ее не смогли разрушить 18 пакетов санкций, то уж 19-й, конечно, добьет. Ну мы и не сомневались.
Нам не привыкать, что европейцы говорят одно, а делают другое. Завтра в Брюсселе они будут изъясняться в любви Зеленскому и Украине и обещать Киеву все — деньги, оружие, технику. Это у них называется "дать надежду".
На самом деле покупать за бешеные бабки американские ракеты и поставлять их на Украину дураков нет. Европейских денег киевским тоже не видать как своих ушей. Но тут начинается тема "заставить Путина платить", и европейский Мерлезонский балет возвращается к тому, с чего и начинался: как бы половчее украсть замороженные русские активы на 140 миллиардов и дать их Киеву.
Председатель европейского ЦБ предупреждала вороватую коалицию желающих, что это плохая идея. Эту идею резко критиковал Виктор Орбан. В кулуарах высказывали свои сомнения финансисты из Люксембурга и Швейцарии. Дольше всех упиралась Бельгия — именно там расположен Euroclear, прихватизировавший наши деньги.
Буквально вчера премьер-министра Бельгии додавили, вытянув из него согласие. Завтра евролидеры планируют официально послать в Еврокомиссию запрос на составление юридического документа по превращению русских миллиардов в репарации для Украины. Бельгийскому премьер-министру пообещали, что он еще сможет свое согласие отозвать, но трудно представить, что он осмелится пойти против товарищей.
Почему же Европа так не хочет мира на Украине? Да потому, что это единственная ниточка, которая еще связывает ее с Вашингтоном. После разрешения украинского кризиса европейцы не смогут больше изображать из себя жертву, требовать от Белого дома военной помощи, трясти американским ядерным зонтиком. Они станут не нужны, дядя Сэм спишет их со счетов быстро и безжалостно.
У Вашингтона сейчас совсем другие цели в другой части мира, а Европа просто путается под ногами и лает, словно Моська. Поэтому евролидеры костьми лягут, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа. Будут провокации, будут истерики, они устроят сплошное шапито, лишь бы не дать российскому и американскому лидерам встретиться и поговорить спокойно.
Трамп хорошо видит эту игру, и его раздражение чувствуется даже на расстоянии. Недаром он кричал на Зеленского во время их последней встречи. Недаром Штаты отказались участвовать в грабеже российских активов.
Дональд Трамп находится на кураже после мирной сделки по Газе, а его европейские партнеры делают все, чтобы этот кураж сломать. Истерят, интригуют, навязывают своих лидеров в качестве переговорщиков, разводят моральную панику. Трампу не привыкать работать под давлением, но такая наглость кого угодно разозлит.
И ведь хотят продолжения войны мелкие людишки, изнывающие от жадности и страха потерять свои посты. Дело не в территориальных уступках Украины — Трамп говорит о них как о деле решенном. Евролидеры просто панически боятся мира: в наступившей тишине за ними придут их избиратели и спросят за все, а еще накроется прекрасная кормушка.
Право, пора срочно копать тоннель между Россией и США, чтобы наши президенты могли встретиться прямо там и поговорить спокойно. Только туда не долетит злобный лай мелких европейских шавок.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Песков ответил на вопрос о предложениях России перед саммитом в Венгрии
Вчера, 13:37
 
АналитикаВ миреУкраинаЕвропаБудапештДональд ТрампВиктор Орбан
 
 
