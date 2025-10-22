https://ria.ru/20251022/pusk-2049838764.html
С космодрома Плесецк по полигону "Кура" произвели пуск ракеты "Ярс"
С космодрома Плесецк по полигону "Кура" произвели пуск ракеты "Ярс" - РИА Новости, 22.10.2025
С космодрома Плесецк по полигону "Кура" произвели пуск ракеты "Ярс"
С космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", сообщили в Кремле. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T14:25:00+03:00
2025-10-22T14:25:00+03:00
2025-10-22T14:55:00+03:00
безопасность
плесецк
камчатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049849259_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_58a00b68150c06c02d4ed663bf0ffa53.jpg
https://ria.ru/20250316/raketa-2005344192.html
плесецк
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049849259_157:0:1282:844_1920x0_80_0_0_2b92eff51a8d3eaf02c5c014f49fe038.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, плесецк, камчатка
Безопасность, Плесецк, Камчатка
С космодрома Плесецк по полигону "Кура" произвели пуск ракеты "Ярс"
С космодрома Плесецк произвели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс