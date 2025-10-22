Рейтинг@Mail.ru
14:25 22.10.2025 (обновлено: 14:55 22.10.2025)
С космодрома Плесецк по полигону "Кура" произвели пуск ракеты "Ярс"
С космодрома Плесецк по полигону "Кура" произвели пуск ракеты "Ярс"
безопасность, плесецк, камчатка
Безопасность, Плесецк, Камчатка
С космодрома Плесецк по полигону "Кура" произвели пуск ракеты "Ярс"

С космодрома Плесецк произвели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Минобороны России
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. С космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", сообщили в Кремле.
"С государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", - говорится в сообщении Кремля.
Пуск ракеты легкого класса Ангара-1.2 с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Ракета "Ангара-1.2" вывела на орбиту военные спутники
16 марта, 16:34
 
БезопасностьПлесецкКамчатка
 
 
