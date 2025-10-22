https://ria.ru/20251022/psaki-2049914235.html
Помощник Трампа оскорбил Псаки после ее слов о супруге вице-президента США
ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Директор по коммуникациям Белого дома и помощник президента США Стивен Чун оскорбительно высказался в адрес бывшего пресс-секретаря Джен Псаки после её слов о вице-президенте Джей Ди Вэнсе и его супруге.
В подкасте "I've Had It" Псаки ранее заявила, что Вэнс "страшнее Дональда Трампа
", и пошутила о его жене, призвав её "моргнуть четыре раза", если та хочет "спастись" из брака.
"Джен Псаки, должно быть, переносит свои собственные проблемы на других. Она тупица, которая не понимает, что есть правда, и компенсирует отсутствие таланта, говоря неправду", - написал Чун в соцсети X, также намеренно исказив фамилию бывшего пресс-секретаря.
Псаки занимала должность пресс-секретаря Белого дома при Джо Байдене
в 2021-2022 годах, а ранее работала в администрации Барака Обамы
. Сейчас она ведёт собственное политическое шоу на телеканале MSNBC.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт также позволила себе грубость: на вопрос журналиста о том, кто предложил Будапешт
местом возможной встречи президентов России
и США
, она ответила фразой "твоя мама".