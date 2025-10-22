Помощник Трампа оскорбил Псаки после ее слов о супруге вице-президента США

ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Директор по коммуникациям Белого дома и помощник президента США Стивен Чун оскорбительно высказался в адрес бывшего пресс-секретаря Джен Псаки после её слов о вице-президенте Джей Ди Вэнсе и его супруге.

"Джен Псаки, должно быть, переносит свои собственные проблемы на других. Она тупица, которая не понимает, что есть правда, и компенсирует отсутствие таланта, говоря неправду", - написал Чун в соцсети X, также намеренно исказив фамилию бывшего пресс-секретаря.