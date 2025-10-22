Рейтинг@Mail.ru
Помощник Трампа оскорбил Псаки после ее слов о супруге вице-президента США - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/psaki-2049914235.html
Помощник Трампа оскорбил Псаки после ее слов о супруге вице-президента США
Помощник Трампа оскорбил Псаки после ее слов о супруге вице-президента США - РИА Новости, 22.10.2025
Помощник Трампа оскорбил Псаки после ее слов о супруге вице-президента США
Директор по коммуникациям Белого дома и помощник президента США Стивен Чун оскорбительно высказался в адрес бывшего пресс-секретаря Джен Псаки после её слов о... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T18:35:00+03:00
2025-10-22T18:35:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джеймс дэвид вэнс
дженнифер псаки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762228824_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f820326574fa2fdd082926600c3c98f.jpg
https://ria.ru/20251021/ssha-2049685243.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762228824_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_de0aec52ae361179b48077c1a0b1d928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джеймс дэвид вэнс, дженнифер псаки
В мире, США, Дональд Трамп, Джеймс Дэвид Вэнс, Дженнифер Псаки
Помощник Трампа оскорбил Псаки после ее слов о супруге вице-президента США

Помощник президента США Чун назвал Псаки тупицей после ее слов о Вэнсе

© AP Photo / Alex BrandonДжен Псаки
Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Джен Псаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Директор по коммуникациям Белого дома и помощник президента США Стивен Чун оскорбительно высказался в адрес бывшего пресс-секретаря Джен Псаки после её слов о вице-президенте Джей Ди Вэнсе и его супруге.
В подкасте "I've Had It" Псаки ранее заявила, что Вэнс "страшнее Дональда Трампа", и пошутила о его жене, призвав её "моргнуть четыре раза", если та хочет "спастись" из брака.
"Джен Псаки, должно быть, переносит свои собственные проблемы на других. Она тупица, которая не понимает, что есть правда, и компенсирует отсутствие таланта, говоря неправду", - написал Чун в соцсети X, также намеренно исказив фамилию бывшего пресс-секретаря.
Псаки занимала должность пресс-секретаря Белого дома при Джо Байдене в 2021-2022 годах, а ранее работала в администрации Барака Обамы. Сейчас она ведёт собственное политическое шоу на телеканале MSNBC.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт также позволила себе грубость: на вопрос журналиста о том, кто предложил Будапешт местом возможной встречи президентов России и США, она ответила фразой "твоя мама".
Хиллари Клинтон - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Клинтон обвинила Трампа в разрушении Белого дома
Вчера, 19:09
 
В миреСШАДональд ТрампДжеймс Дэвид ВэнсДженнифер Псаки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала