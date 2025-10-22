В конгресс США внесли проект о признании России спонсором терроризма

ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Еще один законопроект, предусматривающий признание России государством — спонсором терроризма, внесен в палату представителей конгресса США, при этом какие-либо основания для такого шага, как и прежде, не приводятся. В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация такой инициативы Вашингтона приведет к жестким ответным действиям.

Как следует из данных, опубликованных на сайте конгресса, документ под номером H.R.5797 внесен конгрессменом-республиканцем Брайаном Фицпатриком (штат Пенсильвания ) без каких-либо оснований и направлен на рассмотрение в комитет по международным делам.

В карточке законопроекта утверждается, что он предусматривает "внесение Российской Федерации в перечень государств — спонсоров терроризма". Библиотека конгресса отмечает, что текст инициативы пока не опубликован, он будет размещен после подготовки государственным издательским управлением. Уточняется, что возможны задержки в связи с большим объемом документов.

Ранее аналогичные инициативы рассматривались в американском сенате, автором выступал сенатор Линдси Грэм* (республиканец от Южной Каролины ). В августе он представил законопроект S.2978 с аналогичным содержанием.

Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством — спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к странам — спонсорам терроризма об отношениях между государствами можно забыть.