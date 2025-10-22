Рейтинг@Mail.ru
В конгресс США внесли проект о признании России спонсором терроризма
19:28 22.10.2025 (обновлено: 20:39 22.10.2025)
В конгресс США внесли проект о признании России спонсором терроризма
В конгресс США внесли проект о признании России спонсором терроризма
В конгресс США внесли проект о признании России спонсором терроризма

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Еще один законопроект, предусматривающий признание России государством — спонсором терроризма, внесен в палату представителей конгресса США, при этом какие-либо основания для такого шага, как и прежде, не приводятся. В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация такой инициативы Вашингтона приведет к жестким ответным действиям.
Как следует из данных, опубликованных на сайте конгресса, документ под номером H.R.5797 внесен конгрессменом-республиканцем Брайаном Фицпатриком (штат Пенсильвания) без каких-либо оснований и направлен на рассмотрение в комитет по международным делам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Россия — США — Китай: один треугольник, два кризиса
Вчера, 08:00
В карточке законопроекта утверждается, что он предусматривает "внесение Российской Федерации в перечень государств — спонсоров терроризма". Библиотека конгресса отмечает, что текст инициативы пока не опубликован, он будет размещен после подготовки государственным издательским управлением. Уточняется, что возможны задержки в связи с большим объемом документов.
Ранее аналогичные инициативы рассматривались в американском сенате, автором выступал сенатор Линдси Грэм* (республиканец от Южной Каролины). В августе он представил законопроект S.2978 с аналогичным содержанием.
В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством — спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к странам — спонсорам терроризма об отношениях между государствами можно забыть.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Они знали". В США раскрыли правду о начале СВО
21 октября, 23:05
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
 
Россия Вашингтон (штат) Москва Мария Захарова Конгресс США
 
 
