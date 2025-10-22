Рейтинг@Mail.ru
Воробьев рассказал о совместных проектах Подмосковья и Узбекистана - РИА Новости, 22.10.2025
Новости Подмосковья
 
18:53 22.10.2025 (обновлено: 18:55 22.10.2025)
Воробьев рассказал о совместных проектах Подмосковья и Узбекистана
Воробьев рассказал о совместных проектах Подмосковья и Узбекистана
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на полях II Совета регионов России и Узбекистана рассказал о ряде успешно реализованных совместных проектов,... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T18:53:00+03:00
2025-10-22T18:55:00+03:00
Воробьев рассказал о совместных проектах Подмосковья и Узбекистана

Андрей Воробьев рассказал о совместных проектах Подмосковья и Узбекистана

Губернатор Московской области Андрей Воробьев
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на полях II Совета регионов России и Узбекистана рассказал о ряде успешно реализованных совместных проектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Мероприятие прошло в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Одинцовском округе.
Совет регионов был организован Минэкономразвития России совместно с министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и правительством Московской области.
"Мы очень рады принимать II Совет регионов в Подмосковье. В мае 2024 года в Ташкенте главы наших государств дали импульс более масштабному, интенсивному сотрудничеству на уровне регионов. При поддержке правительства России, Минпромторга, команды Дениса Валентиновича Мантурова мы можем строить дальнейшие совместные проекты, укреплять наш промышленный и экспортный потенциал, технологический суверенитет", – приводит пресс-служба слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Он отметил, что за прошедшие после первого Совета регионов полтора года регион принял у себя делегации Ташкентской, Андижанской, Ферганской и Самаркандской областей. Подмосковье поделилось с коллегами опытом. В 2024 году был подписан меморандум о взаимопонимании в инвестиционной сфере с Андижанской областью, а на выставке "Иннопром" – меморандум о развитии сотрудничества с Ташкентской областью.
В ходе встречи Воробьев привел конкретные примеры успешного сотрудничества. В частности, он отметил многолетнее партнерство мытищинского завода "Метровагонмаш" с Ташкентским метрополитеном. Указывается, что с 2019-го туда передано 164 современных, комфортабельных вагона.
Также пресс-служба приводит в пример компанию "Щелково Агрохим". Она построила в Самаркандской области завод средств защиты растений, полностью покрывающий потребности республики. "Металл Профиль" из Лобни наладил в Ташкенте выпуск металлочерепицы, которые адаптированы для жаркого климата.
Другие компании Подмосковья также активно представлены в Узбекистане. В Ташкенте "DoorHan" из Одинцова производит автоматические ворота. Компания "Черноголовка" выпускает бутилированную воду и детское питание, а подольское "Деловое партнерство" (BIENNALE) занимается переработкой фруктов.
Маркетплейс Wildberries значительно расширил свою логистическую инфраструктуру в стране, открыв более 100 пунктов выдачи и складские комплексы. В планах — строительство собственного логистического центра площадью до 180 тысяч квадратных метров в Ташкентской области.
По данным пресс-службы, в стадии подготовки находятся и другие проекты. Так, "Люберецкий завод Монтажавтоматика" планирует создать в Андижанской области производство силовых трансформаторов большой мощности, а компания "Инфаприм" из Истры – наладить в Ташкентской области выпуск заменителей грудного молока.
Помимо инвестиций, Подмосковье развивает сотрудничество с Узбекистаном в здравоохранении и образовании, что соответствует целям национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Молодежь и дети".
"В Красногорске в рамках президентского проекта открыт Детский научно-клинический центр имени Рошаля. Туда приезжала делегация из Ферганской области, это опытные врачи. Они пообщались с нашими специалистами, обменялись опытом", – сказал Воробьев.
Также губернатор добавил, что с Ташкентской областью регион реализует гуманитарный образовательный проект. Воробьев рассказал, что вместе с послом Узбекистана в России они встречались с одаренными детьми из республики, которые посетили гимназию имени Примакова, где у них была возможность познакомиться и пообщаться с местными учащимися. Кроме того, глава региона упомянул, что учителя и директора школ также приезжали для обмена методиками и педагогическим опытом.
Воробьев подчеркнул, что считают эту работу очень важной и полезной для укрепления взаимопонимания и дружбы между двумя странами.
Кроме этого, совместный проект Московской области и регионов Узбекистана был реализован в культурной сфере – выставка "Свет между мирами", организованная музеем имени И. В. Савицкого в Нукусе и музеем "Новый Иерусалим" в Истре. В экспозиции представлено более 160 работ 40 художников. Выставка уже приняла более 40 тысяч посетителей и будет работать до 8 ноября.
В рамках II Совета регионов также развернута экспозиция с проектами различных областей. На стенде Подмосковья представлены макет индустриального парка "Титан", складские роботы от компании "Комитас" и роботы-футболисты, созданные в Московском физико-техническом институте в Долгопрудном.
На выставке также можно увидеть продукцию народных художественных промыслов Подмосковья: жостовскую и гжельскую росписи, федоскинскую лаковую миниатюру, дулевский фарфор.
Губернатор отметил, товарооборот между Московской областью и Узбекистаном в 2024 году достиг 833 миллионов долларов, что почти вдвое превышает показатель 2020 года. На Подмосковье приходится около 8% всего товарооборота между двумя странами. За первое полугодие 2025 года он вырос еще на 12,2%.
