Советник Орбана назвал истерией призыв Сикорского к подрыву нефтепровода
Советник Орбана назвал истерией призыв Сикорского к подрыву нефтепровода - РИА Новости, 22.10.2025
Советник Орбана назвал истерией призыв Сикорского к подрыву нефтепровода
22.10.2025
БУДАПЕШТ, 22 окт - РИА Новости. Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан назвал "темнейшими глубинами военной истерии" заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, который призвал вывести из строя нефтепровод "Дружба".
Ранее Сикорский
фактически призвал киевский режим к терактам против нефтепровода Дружба", по которому российская нефть поступает в Венгрию
и Словакию
, выразив надежду, что ВСУ
удастся вывести его из строя.
"Это возмутительно: глава МИД Польши надеется, что украинцы смогут взорвать нефтепровод "Дружба", который обеспечивает энергоснабжение Венгрии. Это самый тёмные глубины военной истерии", - написал Орбан в соцсети Х.
Политик также отметил, что, несмотря на усилия Сикорского "обнулить польско-венгерские отношения", два народа "связывает историческая дружба", а страны "являются союзниками".
В августе глава МИД Венгрии сообщил, что Будапешт
запретил въезд в страну командиру украинского воинского подразделения, ответственного за атаки на нефтепровод "Дружба". Сийярто также заявлял, что атаки на трубопровод "Дружба" - это фактически атаки на суверенитет Венгрии. Позднее венгерское управление по миграции сообщило, что на три года запрещен въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Бровди.
В Польше
по просьбе властей Германии
1 октября был задержан гражданин Украины
Владимир Журавлев, подозреваемый в участии в теракте на газопроводе "Северный
поток". Позже польский суд решил не выдавать украинца ФРГ и постановил освободить его из заключения.