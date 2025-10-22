Рейтинг@Mail.ru
Советник Орбана назвал истерией призыв Сикорского к подрыву нефтепровода - РИА Новости, 22.10.2025
19:14 22.10.2025
Советник Орбана назвал истерией призыв Сикорского к подрыву нефтепровода
Советник Орбана назвал истерией призыв Сикорского к подрыву нефтепровода
в мире
венгрия
польша
германия
радослав сикорский
вооруженные силы украины
северный поток
российская энергетическая неделя — 2025
венгрия
польша
германия
в мире, венгрия, польша, германия, радослав сикорский, вооруженные силы украины, северный поток, российская энергетическая неделя — 2025
В мире, Венгрия, Польша, Германия, Радослав Сикорский, Вооруженные силы Украины, Северный поток, Российская энергетическая неделя — 2025
Советник Орбана назвал истерией призыв Сикорского к подрыву нефтепровода

Советник Орбана назвал истерией призыв Сикорского подорвать нефтепровод "Дружбу"

БУДАПЕШТ, 22 окт - РИА Новости. Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан назвал "темнейшими глубинами военной истерии" заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, который призвал вывести из строя нефтепровод "Дружба".
Ранее Сикорский фактически призвал киевский режим к терактам против нефтепровода Дружба", по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию, выразив надежду, что ВСУ удастся вывести его из строя.
Пожар на заводе нефтегазовой компании MOL под Будапештом - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Орбан рассказал о снабжении Венгрии топливом после пожара на НПЗ
21 октября, 16:18
"Это возмутительно: глава МИД Польши надеется, что украинцы смогут взорвать нефтепровод "Дружба", который обеспечивает энергоснабжение Венгрии. Это самый тёмные глубины военной истерии", - написал Орбан в соцсети Х.
Политик также отметил, что, несмотря на усилия Сикорского "обнулить польско-венгерские отношения", два народа "связывает историческая дружба", а страны "являются союзниками".
В августе глава МИД Венгрии сообщил, что Будапешт запретил въезд в страну командиру украинского воинского подразделения, ответственного за атаки на нефтепровод "Дружба". Сийярто также заявлял, что атаки на трубопровод "Дружба" - это фактически атаки на суверенитет Венгрии. Позднее венгерское управление по миграции сообщило, что на три года запрещен въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Бровди.
В Польше по просьбе властей Германии 1 октября был задержан гражданин Украины Владимир Журавлев, подозреваемый в участии в теракте на газопроводе "Северный поток". Позже польский суд решил не выдавать украинца ФРГ и постановил освободить его из заключения.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Орбан оценил шансы на установление мира на Украине после саммита в Венгрии
18 октября, 12:56
 
В миреВенгрияПольшаГерманияРадослав СикорскийВооруженные силы УкраиныСеверный потокРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
