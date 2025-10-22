Советник Орбана назвал истерией призыв Сикорского к подрыву нефтепровода

БУДАПЕШТ, 22 окт - РИА Новости. Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан назвал "темнейшими глубинами военной истерии" заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, который призвал вывести из строя нефтепровод "Дружба".

"Это возмутительно: глава МИД Польши надеется, что украинцы смогут взорвать нефтепровод "Дружба", который обеспечивает энергоснабжение Венгрии. Это самый тёмные глубины военной истерии", - написал Орбан в соцсети Х.