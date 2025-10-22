Рейтинг@Mail.ru
"Приоритет 2030": как студенты создают технологические проекты
22.10.2025
"Приоритет 2030": как студенты создают технологические проекты
Наука и инновации – в руках молодежи. С первого курса студенты российских вузов запускают прорывные проекты в медицине, транспорте и экологии. По программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" нацпроекта "Молодежь и дети" вузы становятся центрами технологического развития. О том, какие разработки уже воплощены в жизнь на базе учебных заведений, – в материале РИА Новости.
Драйверы научно-технологического развития РФ

Программа "Приоритет-2030" направлена на создание к 2030 году более чем 100 современных университетов, которые станут драйверами научно-технологического и социально-экономического развития России.
Вузы получают гранты на реализацию собственных программ развития. Это позволяет сосредоточить ресурсы на достижении национальных целей, укрепить научный и образовательный потенциал, а также активно включаться в решение задач регионов.
Уже сейчас студенты участвуют в передовых исследованиях и создают инновационные проекты. Среди разработок – решения в медицине, цифровизации, энергетике, транспортной отрасли, промышленности и экологии.
В России разрабатывается дорожная карта комплексного развития национальной системы образования — Стратегия до 2036 года. Ключевые результаты национальных проектов России станут ориентиром.
Современная инфраструктура, передовые технологии, грантовая поддержка – сегодня для создания прорывных проектов есть все возможности. В стране строится созвездие из 25 кампусов к 2030 году, открыто 940 молодежных лабораторий, 141 вуз из 56 регионов страны участвует в программе стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".

Заправка будущего

Так, в Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ) по национальному проекту "Молодежь и дети" создали газораздаточную колонку (ГРК) водорода – она на 70% состоит из отечественных компонентов.
Опытно-промышленный образец разработали в научно-исследовательской лаборатории КГЭУ "Возобновляемые источники энергии и энергетические сооружения". Колонка входит в состав заправочной станции, которая в мобильном исполнении превращает воду и электричество в чистый водород. Установка не уступает зарубежным аналогам по скорости заправки, давлению, чистоте вещества и безопасности.
"Наша колонка на 70% выполнена из отечественных компонентов, но по международным стандартам. У нее есть инфракрасный канал связи с заправляемым автомобилем, с помощью которого дозируется топливо, контролируется его температура, за счет чего обеспечивается высокая скорость заправки и безопасность", — сообщил РИА Новости кандидат технических наук, доцент кафедры "Электроснабжение промышленных предприятий", заведующий научно-исследовательской лабораторией "Возобновляемые источники энергии и энергетические сооружения" Вадим Гаврилов.
На сегодня в России работают две водородные заправки – в Москве и подмосковной Черноголовке. В пилотном режиме запущен водородный полигон на Сахалине – на территории Специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения РАН.
На данный момент команда КГЭУ запустила процесс отладки водородной ГРК и тестирует ее в реальных условиях. Это позволит оценить ее работоспособность, безопасность и адаптировать для внедрения.
Устройство, которое позволяет экономить время

В свою очередь, Томский политехнический университет (ТПУ) по нацпроекту "Молодежь и дети" запустит в серийное производство алмазные сплиттеры для источников синхротронного излучения нового поколения.
Устройство расщепляет один пучок синхротронного излучения на несколько. Это позволит одновременно проводить сразу несколько экспериментов, а значит ученые смогут сделать в разы больше исследований. Сами сплиттеры будут изготовлены на основе искусственных алмазов. Они позволят более чем в три раза повысить эффективность проведения экспериментов.
"Сегодня в России строится сразу несколько источников синхротронного и нейтронного излучения нового поколения – Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), источник синхротронного излучения с лазером на свободных электронах “СИЛА”, Российский источник фотонов (РИФ), высокопоточный исследовательский реактор “ПИК” и другие", – сообщил РИА Новости и.о. ректора ТПУ Леонид Сухих.
"Все эти установки требуют высокоточных комплектующих и научного оборудования. И Томскому политеху, уже зарекомендовавшему и проявившему себя в области ускорительных технологий, есть что предложить рынку", – заявил Сухих.
Ученые Томского политеха совместно с компанией ООО "Научные приборы и системы" разработают и изготовят прототип сплиттера на основе синтетического монокристаллического алмаза. Для этого они сначала комплексно исследуют качество алмазных пластин методами рентгеновской дифракции и топографии совместно с коллегами из БФУ имени И. Канта. Также специалисты выполнят все необходимые инженерные расчеты с коллегами из Центра коллективного пользования "СКИФ" и Института геологии и минералогии имени В.С. Соболева СО РАН.
"Благодаря действующим федеральным программам, таким как “Приоритет-2030”, у бизнеса и промышленности есть уникальные возможности кооперации с ведущими вузами и научными институтами. Это не только позволяет объединить фундаментальные знания, прикладные разработки и промышленные компетенции для решения задач национального масштаба, но и заложить крепкий фундамент для развития высокотехнологичного бизнеса", – сообщил РИА Новости директор ГК "Научное оборудование" Владимир Гордеев.
Планируется, что партнеры запустят серийное высокотехнологичное производство устройств к 2027 году.
