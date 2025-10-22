Рейтинг@Mail.ru
Мать с дочкой, которых искали в Приморье, пришли к следователям - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:27 22.10.2025 (обновлено: 05:49 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/primore-2049738786.html
Мать с дочкой, которых искали в Приморье, пришли к следователям
Мать с дочкой, которых искали в Приморье, пришли к следователям - РИА Новости, 22.10.2025
Мать с дочкой, которых искали в Приморье, пришли к следователям
Жительница Приморья, которую с 6 октября искали после того, как она самовольно забрала свою семилетнюю дочь из школы в Артеме, сама пришла с девочкой в... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T03:27:00+03:00
2025-10-22T05:49:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251017/primore-2048867461.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Мать с дочкой, которых искали в Приморье, пришли к следователям

Мать с дочкой, которых искали в Приморье с 6 октября, появились у следователей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 22 окт – РИА Новости. Жительница Приморья, которую с 6 октября искали после того, как она самовольно забрала свою семилетнюю дочь из школы в Артеме, сама пришла с девочкой в Следственный комитет, с ней работает следователь, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК.
Седьмого октября поисковая организация "Примпоиск" сообщила, что волонтеры и полиция ищут семилетнюю девочку, которая утром 6 октября пропала, выйдя из школы в Артеме. СУСК информировало, что ребенка самовольно забрала мать. По данным следствия, в суде рассматривается уголовное дело о противоправных действиях, которые в семье в отношении ребёнка совершил ее отчим, по статье 132 УК "Насильственные действия сексуального характера". Мать оказывала противодействие на стадии расследования, а ребенок жил в угрожающих для жизни и здоровья условиях, поэтому девочку определили в реабилитационный центр. Прокуратура и СУСК начали проверки. В следствии РИА Новости сообщали, что ребенка и ее мать ищут, чтобы в рамках проводимой проверки опросить и освидетельствовать девочку.
"Да (Пришла сама. – Прим. Ред.), с ней работает следователь. Все хорошо", — сказал собеседник.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Приморье пьяные пассажиры устроили драку в автобусе
17 октября, 14:07
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала