Мать с дочкой, которых искали в Приморье, пришли к следователям
Мать с дочкой, которых искали в Приморье, пришли к следователям
ВЛАДИВОСТОК, 22 окт – РИА Новости. Жительница Приморья, которую с 6 октября искали после того, как она самовольно забрала свою семилетнюю дочь из школы в Артеме, сама пришла с девочкой в Следственный комитет, с ней работает следователь, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК.
Седьмого октября поисковая организация "Примпоиск" сообщила, что волонтеры и полиция ищут семилетнюю девочку, которая утром 6 октября пропала, выйдя из школы в Артеме. СУСК информировало, что ребенка самовольно забрала мать. По данным следствия, в суде рассматривается уголовное дело о противоправных действиях, которые в семье в отношении ребёнка совершил ее отчим, по статье 132 УК "Насильственные действия сексуального характера". Мать оказывала противодействие на стадии расследования, а ребенок жил в угрожающих для жизни и здоровья условиях, поэтому девочку определили в реабилитационный центр. Прокуратура и СУСК начали проверки. В следствии РИА Новости сообщали, что ребенка и ее мать ищут, чтобы в рамках проводимой проверки опросить и освидетельствовать девочку.
"Да (Пришла сама. – Прим. Ред.), с ней работает следователь. Все хорошо", — сказал собеседник.