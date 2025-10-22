Прилучный подал жалобу на решение суда о месте жительства своего ребенка

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Апелляционная жалоба актера Павла Прилучного на решение суда об отказе в изменении соглашения о месте жительства его с бывшей супругой Агатой Муцениеце ребенка и расторжении соглашения об уплате алиментов поступила в Мосгорсуд, сообщили РИА Новости в инстанции.