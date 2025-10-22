Прилучный подал жалобу на решение суда о месте жительства своего ребенка

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Апелляционная жалоба актера Павла Прилучного на решение суда об отказе в изменении соглашения о месте жительства его с бывшей супругой Агатой Муцениеце ребенка и расторжении соглашения об уплате алиментов поступила в Мосгорсуд, сообщили РИА Новости в инстанции.
"В Московский городской суд поступило гражданское дело с апелляционной жалобой Павла Прилучного на решение Головинского районного суда города Москвы от 25 июля 2025 года", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Мосгорсуде, Головинский райсуд ранее отказал артисту в изменении соглашения об определении места жительства ребенка, расторжении соглашения об уплате алиментов, освобождении от уплаты алиментов и определил место жительства ребенка с матерью - Агатой Муцениеце.
Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме.
Ранее адвокат Муцениеце Наталья Мелешкина подтвердила журналистам, что несовершеннолетний сын актеров будет жить с матерью.
В 2022 году Прилучный женился на Зепюр Брутян. У них родился сын.