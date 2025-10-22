Рейтинг@Mail.ru
Защита попросила отменить приговор криминальному авторитету "Шишкану"
04:24 22.10.2025
Защита попросила отменить приговор криминальному авторитету "Шишкану"
Защита попросила отменить приговор криминальному авторитету "Шишкану"
Защита попросила отменить приговор криминальному авторитету "Шишкану"

Криминальный авторитет Олег Шишканов (Шишкан)
© Фото : ИА "Прайм Крайм"
Криминальный авторитет Олег Шишканов (Шишкан). Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Защита криминального авторитета Олега Медведева (Шишкана) попросила Верховный суд РФ отменить пожизненный приговор по делу об убийствах и занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщила РИА Новости его адвокат Елена Сенина.
"В жалобе мы просим отменить приговор и направить дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение", - рассказала собеседница агентства.
Жалоба принята ВС РФ, дата её рассмотрения пока не назначена.
В июне 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Медведева, известного как "Шишкан", к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Само дело рассматривали в закрытом формате. Апелляционный военный суд в начале 2025 года признал приговор Медведеву законным.
Фигурантами дела, помимо "Шишкана", являлись ещё 17 человек, они получили наказания от пожизненного лишения свободы до условного срока.
Приговор был вынесен на основе обвинительного вердикта присяжных. Было установлено, что ранее не судимый Медведев и соучастники убили гендиректора ЗАО "Племзавод Раменское", депутата органа местного самоуправления Татьяну Сидорову и трех ее родственников, чтобы завладеть земельными участками завода.
Кроме того, для финансирования преступного сообщества Медведева его участники вымогали у предпринимателей в Подмосковье деньги, совершали убийства для устранения конкуренции в сфере добычи природных ископаемых, причиняли вред здоровью различной тяжести и поджигали имущество лиц, отказавшихся исполнять преступные требования Медведева и его подчиненных.
В зависимости от роли каждого фигуранты дела были признаны виновными в совершении таких преступлений как бандитизм, убийства, вымогательства, причинение тяжкого вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе, занятие высшего положения в преступной иерархии.
