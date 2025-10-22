Навроцкий сдал на благотворительность свою скандальную квартиру

ВАРШАВА, 22 окт - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий пожертвовал на благотворительность квартиру, в незаконном присвоении которой его подозревают, сообщает издание Fakt.
Еще во время избирательной кампании Навроцкий стал фигурантом квартирного скандала. Во время встречи с избирателями он заявил, что является владельцем лишь одной квартиры в Гданьске, где проживает с семьей. Однако в общедоступной декларации об имуществе он указал, что имеет в собственности две квартиры в Гданьске. Это вызвало волну критики в адрес кандидата в президенты. Пытаясь оправдаться, Навроцкий заявил журналистам, что предыдущий владелец, пожилой человек по имени Ежи, переписал на него свою квартиру в обмен "на многолетнюю помощь". Вслед за этим издание Onet выяснило, что пожилой человек по имени Ежи, которому якобы помогает Навроцкий, уже давно находится в доме социальной помощи. На основании данной информации прокуратура начала расследование.
«
"В земельной книге появилась новая запись. Семья Навроцких больше не владеет квартирой, которую они выкупили у пана Ежи. Сейчас жилье официально принадлежит христианскому благотворительному обществу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Навроцкий подписал с христианским благотворительным обществом в Гдыни договор дарения квартиры.
По данным Fakt в данной квартире будет проживать "женщина в жизненном кризисе с ребенком".
Навроцкий был избран президентом Польши 1 июня 2025 года, опередив во втором туре на 1% голосов своего конкурента - мэра Варшавы Рафала Тшасковского.