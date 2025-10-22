МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Оргкомитет международной премии "Мы вместе" определил 90 финалистов, среди которых 61 участник национального трека пятого сезона премии и 29 – международного, сообщили в пресс-службе Росмолодежи.

"Оргкомитет международной премии #МЫВМЕСТЕ подвёл итоги экспертной оценки и объявил имена 61 финалиста национального трека пятого сезона премии и 29 – международного. Одновременно запустилось народное голосование в мессенджере Max, которое позволит определить лауреата в специальной номинации "Народное признание", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства России и сопредседатель оргкомитета премии "Мы вместе" Татьяна Голикова отметила, что за 5 лет премия переросла в масштабное мировое волонтерское сообщество, которое объединяет людей, неравнодушных к чужой беде и готовых всегда прийти на помощь. По ее словам, это лидеры социальных изменений, которые работают в самых разных сферах: от поддержки участников СВО, помощи детям и пожилым людям до сохранения культурного наследия и создания экологических инициатив.

"Мы создаем все условия для того, чтобы успешные проекты могли масштабироваться и получать системную поддержку. Безусловным лидером по количеству финалистов в международном направлении премии стала номинация "Помощь людям", в которой представлены 24 проекта. Это инициативы, направленные на поддержку здоровья, образования и психологическую помощь", - приводят в слова Голиковой в Росмолодежи.

Как рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, премия "Мы вместе" была запущена в 2021 году при поддержке президента России Владимира Путина. Ежегодно она объединяет десятки тысяч добровольцев из России и зарубежных стран.

"Это крупнейшая в стране и одна из самых представительных в мире программа поддержки добровольчества. В этом сезоне финалистами стали представители 31 региона России и 23 зарубежных государств, среди которых Марокко, Кения, Нигерия, Бангладеш и Казахстан. Наибольшее число — из Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Москвы и Московской области", - приводят слова Чернышенко в сообщении.

Росмолодежь заверила, что социально ориентированные некоммерческие организации из числа финалистов получат приоритетное право на безвозмездную или льготную аренду помещений, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Кроме того, для них будет проработана возможность присвоения статуса "Партнер национальных проектов" и упрощенного доступа к оказанию услуг в социальной сфере.

Финалисты получат информационную поддержку проектов, возможность прохождения годовой образовательной программы с очными модулями в круглогодичных молодёжных центрах Росмолодежи и включения в состав лекторов Российского общества "Знание", путешествия по России по программе Росмолодежи "Больше, чем путешествие".

В состав экспертного совета премии вошли представители федеральных органов власти, государственных компаний, медиахолдингов и телекоммуникационных компаний.

В свою очередь, глава Росмолодежи Григорий Гуров заявил, что проекты финалистов юбилейной международной премии "Мы вместе" охватывают самый широкий круг социально значимых вопросов. Так в номинацию "Герои нашего времени", приуроченную к Году защитника Отечества, вошли проекты, направленные на поддержку участников и ветеранов СВО, их семей, жителей приграничных регионов.

"В номинации "Устойчивое будущее" приняли участие добровольцы и лидеры НКО, которые оказывали помощь в ликвидации последствий ЧС, в том числе на Черноморском побережье. За звание "Наставника года" поборются добровольцы, руководители общественных организаций и объединений, авторы социально значимых проектов", – отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.